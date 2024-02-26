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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：卓悅轉型漸入佳境

【明報專訊】早前有報道，政府積極向中央爭取更多內地旅客來港，並已取得積極回應（完稿後內地正式公布擴大港澳自由行），莎莎（0178）及卓悅（0653）股價上星期曾向好，後者業務模式近年有顯著變動，今個星期我們會簡單介紹。

卓悅建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式，透過發展全球跨境電商平台香港貓（HongKong Mall）、卓悅科技、美顏產業及 創新產業的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有7間美妝品牌及零售店， 同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個內地及海外網購平台作線上零售，提供超過30萬款銷售產品，共銷售往34個國家。

以香港貓為例，實行「不成功、不收費」原則，根據每宗成功交易訂單收取服務費，以幫助商家達到降本增效為目標。香港貓亦為商家提供第三方服務，包括O2O營銷、B2B銷售、數據分析、多媒體製作、倉庫管理及物流，令商家得以開拓內地及海外市場，卓悅亦可從中得益。

集團管理層特別指出，香港貓為商家提供了一站式管理後台，讓商家能在短時間內將大量商品上架，更可透過各類型屏幕及儀表板了解網店實時情况。另外，香港貓亦為用戶提供了掃二維碼領優惠劵功能，有助商家在各種渠道進行推廣活動，從而令商家的品牌商品銷量增加。

筆者曾試用，感覺版面設計清楚簡潔易作，對商家有一定吸引力。根據中期報告，香港貓目前會員人數超過100萬，每名消費用戶平均購物金額約300至400港元。

至於美顏產業，管理層認為，消費者對外貌和個人形象的關注度提高，將推動這些服務的需求增長，因此深信生活美容服務和專業醫學美容服務在市場上將有良好的發展前景。集團去年把旗下的卓悅健康管理中心升級大健康產業，致力提供全面大健康管理服務，全力發展再生美容、醫療保健及健康體檢等業務。此分部更與男藝人李日朗經營的「小小堂」結為合作伙伴，拓展潛在商機。

集團近期有一單消息值得留意，城市規劃委員會於今年1月12日已批准，若達成相關條件後，位於荃灣橫窩仔街第36至42號及44至50號的卓悅大廈可作綜合住宅發展申請。

基於集團全資附屬公司卓悅投資管理透過基金持有該物業75%權益（另外25%由華潤資本旗下企業持有），當中長線租賃收入或市值潛在升值，卓悅將能受惠投資回報上升，有利業績及股價表現。

綜合而言，集團現時策略與過往明顯不同，大家分析或投資時應關注轉型後的業務前景。而在轉型期加上環球政經波動，都會令業績較為反覆，此點各位戰友需要留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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