陳正犖：紐元或看高一線

然而，根據新西蘭央行最新調查，未來兩年家庭通脹預期從3.0%升至3.2%。該數據受到密切關注，因為央行重視這時間範圍以衡量貨幣政策的有效性。

兌美元潛在利差優勢 具良好風險回報

我們預期新西蘭央行或將現金利率維持在5.5厘，目前市場認為2024年底前不會減息，這與其他主要央行早些時候可能減息形成鮮明對比。短期內，我們認為紐元兌美元在這種潛在利差優勢中，具有良好風險回報，動能也顯示紐元兌美元近期可能面臨上行壓力，升至阻力位0.6370。

近期美國經濟數據強勁，美元指數穩定在104水平附近。美國製造業PMI以2022年9月以來最快速度擴張，而最新申領失業救濟數據超出預期，顯示勞動市場仍穩定。

歐元區綜合PMI達到6月23日以來最高水平，交易員調低對歐洲央行今年稍後時間減息的預期，我們暫時維持歐元兌美元3個月內或重上1.10的觀點。

日本央行行長植田和男表示對經濟周期走強充滿信心，預計通脹將隨着薪資和就業的增加而穩定，從而支持潛在的政策正常化，我們對美元兌日圓短期或回吐看法保持不變，下一個支持位為146.10。

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[陳正犖 匯市前瞻]