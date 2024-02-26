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經濟
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投資策略

開美股戶口 留意佣金平台費

【明報專訊】上周道指及標指再創新高，隨着美國經濟保持強韌，經濟很大機會於年內「軟着陸」，加上美息已見頂，市場憧憬人工智能（AI）高速發展，將續推升美國科技巨頭盈利，惟亦有市場分析認為美股估值偏高，短期或有調整的風險。美股初哥若長遠看好AI發展，且有心儀AI概念美股，或可先開立證券戶口，再伺機入手。

明報記者 劉敬華

開戶前需先了解美股買賣模式與港股有別，本港證券交易市場只有港交所，美國則有紐約證券交易所（NYSE）及納斯達克交易所（NASDAQ）等，美股的證券代號與港股亦有不同，並非如港股般以數字代表，而是以英文簡稱作為上市代號，例如亞馬遜的代號為AMZN。港股以1手為交易單位，美股則以1股為交易單位，美股交易時段分冬令及夏令，夏令一般由每年的3月第二個星期日開始，至11月的第一個星期日結束，其餘時間為冬令時段，夏令交易時間為本港時間下午9時30分至上午4時正，冬令交易時間則為本港時間下午10時30分至上午5時正。

須填W-8BEN表格 助豁免增值稅

現時本港不少銀行及證券行均提供美股買賣服務，其中網上買賣美股服務大多可供預先設置限價盤，讓本港投資者未必需要熬夜投資美股。不少投資者傾向選擇券商的服務，因證券行收費大多較銀行為低。至於開戶手續與開設港股戶口相似，同樣需提供身分證及住址證明，不同的是，開設美股帳戶需填妥證明申請開戶者非美國公民的W-8BEN表格，以豁免美國境內資本增值稅。投資者如已開設港股帳戶，若該券商也有提供美股買賣，一般只需補回W-8BEN表格，便可於同一券商網站買賣港股及美股。要留意的是，部分券商設最低開戶金額，如嘉信理財的最低開戶金額為2.5萬美元。部分證券行如老虎證券的最低開戶金額僅作入金見證之用，即開戶時需一次過入金1萬港元或1500美元來進行入金見證，認證通過後帳戶便可出金，其後並無帳戶最低金額要求，故開戶前應了解相關條款。

最重要的還是交易佣金，由於美股最少可買1股，大部分券商也可按交易股數計算佣金，是次比較券商中，以此方式計算的佣金收費介乎每股0.0045美元至0.01美元，其中微牛每股收取0.0045美元，最低收取0.89美元，而該行於今年6月底前，更提供免佣優惠。部分券商如耀才，則可同時提供按每股計，或以成交金額百分比計算佣金的選擇。當然，最吸引投資者的始終是零佣金，如第一證券及嘉信理財的網上買賣美股佣金均為0美元。

不過，即使佣金收費再低，要留意是否另設平台費，如微牛便要收取每股0.0045美元，最低0.89美元的平台使用費。至於部分零佣金，且不設平台費的券商，可能是券商把訂單轉發予第三方執行，從而獲得佣金，即以訂單流回佣（Payment for Order Flow，簡稱PFOF）方式營運，因接單的第三方往往是莊家，莊家開出予散戶的價格未必是市場最佳成交價，以再透過公開市場賺取差價，如第一證券便是其中之一。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕幫你格價 買賣美股佣金比較

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