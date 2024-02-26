啟明醫療揭未授權轉帳 保留向前高層追究權利

據法證調查主要發現在未經授權交易中，再發現訾或曾的關聯實體的未披露資金往來。於回顧期間，共有近6.9億元轉帳至兩人關聯實體，共有近5.84億元已償還。連同早前已披露的交易，即2021年至2023年間，合共約18.49億元由公司轉帳相關戶口，並有約19.02億元償還予公司。

3前高層須為公司損失負責

法證顧問查問公司財務團隊時獲悉，大部分未經授權交易是根據訾、曾兩人及公司前首席財務官馬海越的口頭指示作出。法證顧問未發現任何未經授權交易的合約文件，或使用公司印章的申請紀錄。啟明就事件成立的特別委員會已審議調查結果及法證調查報告，並注意到未經授權交易涉及上述3人凌駕公司的內部控制之上，指示本公司財務部門作出付款。3人要因其失職而遭受的損失負責，公司保留對3人進行追究的所有權利。

漏報奪杭州兩地皮及建造合約

另啟明披露漏報於2021年9月經公開招標投得杭州兩幅地皮，並在2022年11月17日與中建一局訂立的建造合約，涉及11.82億元，超越上市規定下最高適用百分比率的5%但低於25%，構成須予披露交易，公司對於未能及時就交易遵守上市規則深表歉意。據公告，該兩幅地皮的開發項目的總地盤面積約為4.36萬平方米，已獲指定為綜合開發項目用於工業及商業辦公室、停車場及配套用途，總建築面積約為20.643萬平方米。目前，開發項目的地下建造工程接近完工。

啟明指出，對於漏報交易已採取包括委任德勤北京分公司作為內部控制顧問，以就公司須予披露交易相關的內部控制政策之制定及實施進行審查並發現不足，根據不足之處提出建議，進一步審查公司的補救措施並於進一步審查後出具最終報告。公司自去年11月23日起停牌，並將繼續停牌至達成聯交所規定的復牌指引。