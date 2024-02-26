明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

GEM板兩個月6宗控權易手 證券界：數千萬元有交易 料賣殼增

【明報專訊】港交所（0388）對GEM板的改革於1月1日正式生效，目前從市場所見，未見有新股落實申請該板上市。但是從近兩三個月的數據顯示，GEM板公司由去年12月至上周四止卻有最少6宗股權易手個案，另配股及供股集資個案亦陸續出現，引起市場注意。證券界人士指出，GEM板公司控股權跌至數千萬元便有交易，加上改革後轉板機會增加，料吸引到股權買賣。但是會計界明言，現時說GEM板活化言之過早。

明報記者 陳偉燊

本報翻查資料顯示，由去年12月上旬起共有6宗GEM板股權易手個案，單是今年1月至上周四止便有最少5宗個案，頻率之高為近期罕見。當中尤以建築股亞洲聯合基建（0711）出資1.66億元，收購GEM板物業管理公司雅居投資（8426）為最大宗，另去年獲中軍集團以5447.67萬元，收購經營中環都爹利會館而聞名的佳民集團（8519）60.53%控制權的交易，以及中國新華電視（8356）原創辦人簡國祥重新接收公司股權，均引起市場注目。

2月連錄5宗配售供股集資

這亦證明GEM板公司有價有市。當中參與收購要約的投資銀行竟不乏大牌公司，例如佳民集團及雅居的易手個案，便分別由交銀國際及新百利出任財務顧問。同時GEM板公司亦頻現配售及供股集資。以配售為例，金額介乎數百萬元至超過2000萬元不等，以中國創業控股（8368）最大宗，集資額2330萬元。供股個案方面，只有清潔公司立高控股（8472）集資4170萬元屬較大宗。該等公司集資金額較細無疑難引起市場注意，但是若以2月份計接連出現5宗配售及供股集資而言，頻率之高亦屬近期少見。

BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮指出，自從GEM落實改革後，他留意到客戶查詢增加了，至今卻未見有個案決定到GEM板上市。無論如何他相信，今次GEM板改革一定對該板市場有幫助及明顯有利，料科網、科技及新興行業相關企業適用。

會計界：GEM板獲活化言之過早

陳錦榮不諱言最近該板併購及集資增加並有轉手情况，會令人聯想到很多投資者對該板前景改觀，並對買殼融資有正面態度。但他稱：「現時若說改革成功及GEM板得到活化是言之過早。」

獨立股評人謝明光則表示，現時市場內的中等二線股殼主未必肯平價賣殼，但是他說：「GEM板進行改革後，將來有較易轉往主板的空間，交易造價亦只需數千萬元，若部署今年第二季市况見底後有新的市場機會，不排除買賣殼活動會增加。」最近GEM板公司配售及集資活動增加，企業活動增加，他相信這或反映此前儲備的項目重新再推進的前奏。

相關字詞﹕謝明光 陳錦榮 立信德豪 立高控股 都爹利會館 佳民集團 雅居投資 亞洲聯合基建 港交所

上 / 下一篇新聞

18虛擬資產平台向證監申牌照待批 Bybit富途OKX有份 周四最後限期
18虛擬資產平台向證監申牌照待批 Bybit富途OKX有份 周四最後限期
港交所被Coinbase超越 跌至全球第5
港交所被Coinbase超越 跌至全球第5
金管局今起辦氣候論壇 近400政商領袖出席
金管局今起辦氣候論壇 近400政商領袖出席
中金楊素蘭：中央今年谷內需 兩會後料推更多政策
中金楊素蘭：中央今年谷內需 兩會後料推更多政策
獲最佳投資銀行家獎
獲最佳投資銀行家獎
港屬中國對外融資窗口 IPO前景仍樂觀
港屬中國對外融資窗口 IPO前景仍樂觀
資深投資者陳清白：撤辣難阻樓價跌 冀「摩貨」免印花稅
資深投資者陳清白：撤辣難阻樓價跌 冀「摩貨」免印花稅
滬上阿姨增長快過茶飲對手
滬上阿姨增長快過茶飲對手
啟明醫療揭未授權轉帳 保留向前高層追究權利
啟明醫療揭未授權轉帳 保留向前高層追究權利
茶百道派格生物申請來港上市
茶百道派格生物申請來港上市
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
鄺翠玲：高息儲蓄保險配合投資組合 攻守兼備
鄺翠玲：高息儲蓄保險配合投資組合 攻守兼備
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：坐納指「順風車」Call 10126
金子：坐納指「順風車」Call 10126
張兆聰：光伏市場望回暖 吼信義光能
張兆聰：光伏市場望回暖 吼信義光能
張兆聰：必需消費品強勢 XLP值博
張兆聰：必需消費品強勢 XLP值博
伍禮賢：《熱辣滾燙》票房佳 利好閱文
伍禮賢：《熱辣滾燙》票房佳 利好閱文
涂國彬：聯儲不急減息 金價整固
涂國彬：聯儲不急減息 金價整固
陳大為：AI行業競爭將更白熱化
陳大為：AI行業競爭將更白熱化
袁國守：美股高處不勝寒？
袁國守：美股高處不勝寒？
謝偉銓：冀垃圾收費「先行先試」 助解決難題
謝偉銓：冀垃圾收費「先行先試」 助解決難題
開美股戶口 留意佣金平台費
開美股戶口 留意佣金平台費
沈永年：港人創業被侵權 展開維權之旅
沈永年：港人創業被侵權 展開維權之旅
強積金諮詢機構GUM：上月MPF美股核心累積基金吸金力強
強積金諮詢機構GUM：上月MPF美股核心累積基金吸金力強
許健生：Sora成視頻製作殺手
許健生：Sora成視頻製作殺手
陳正犖：紐元或看高一線
陳正犖：紐元或看高一線
溫傑：卓悅轉型漸入佳境
溫傑：卓悅轉型漸入佳境
袁國守：地產零售股本周惹憧憬
袁國守：地產零售股本周惹憧憬
林少陽：中央微調國策 利恢復市場信心
林少陽：中央微調國策 利恢復市場信心
技術取勝：恒地處上升軌之上
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：揸Nvidia賺7倍 因拒獲利止蝕
李聲揚：揸Nvidia賺7倍 因拒獲利止蝕
蔡金強：最長的春節 最盛的元宵
蔡金強：最長的春節 最盛的元宵
艾雲豪：流動性的投資價值
艾雲豪：流動性的投資價值
李順威：從13F申報推斷資金流向
李順威：從13F申報推斷資金流向
劉思明：主題輪流炒 車股或追落後
劉思明：主題輪流炒 車股或追落後
瑞銀亞洲：美股創新高 納指購10138
瑞銀亞洲：美股創新高 納指購10138
摩根大通亞洲：4連升收復80元 美團購22192
摩根大通亞洲：4連升收復80元 美團購22192
周顯：港吸油國資金 能否填補西方撤資？
周顯：港吸油國資金 能否填補西方撤資？
王弼：混能車跑出 續利好豐田
王弼：混能車跑出 續利好豐田
曾淵滄：周期股有力逆市做好
曾淵滄：周期股有力逆市做好
湯文亮：大仔增高速度比細仔慢
湯文亮：大仔增高速度比細仔慢
陳永傑：憧憬減息 美樓市續升
陳永傑：憧憬減息 美樓市續升
廖偉強：別任由樓價下滑 拖港後腿
廖偉強：別任由樓價下滑 拖港後腿
布少明：籲「全撤辣」防樓市崩圍
布少明：籲「全撤辣」防樓市崩圍
馬泰陽：冀財案有好消息提振信心
馬泰陽：冀財案有好消息提振信心
「減辣」4個月 嘉湖估價瀉近兩成 預算案前 十大屋苑估價跌勢稍放緩
「減辣」4個月 嘉湖估價瀉近兩成 預算案前 十大屋苑估價跌勢稍放緩
延長按揭擔保期後 二手居屋估價續跌
延長按揭擔保期後 二手居屋估價續跌
十大屋苑周末6成交 六屋苑捧蛋
十大屋苑周末6成交 六屋苑捧蛋
Belgravia Place兩日收逾560票 超額2.8倍
Belgravia Place兩日收逾560票 超額2.8倍
內地專才租啟德1號 兩房租2.5萬 高市價5%
內地專才租啟德1號 兩房租2.5萬 高市價5%
Elize PARK鄰近兩港鐵站享地利
Elize PARK鄰近兩港鐵站享地利
啟德1號呎價1.8萬 兩年低位
啟德1號呎價1.8萬 兩年低位
強積金TVC供款 享扣稅優惠
強積金TVC供款 享扣稅優惠