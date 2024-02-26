GEM板兩個月6宗控權易手 證券界：數千萬元有交易 料賣殼增

明報記者 陳偉燊

本報翻查資料顯示，由去年12月上旬起共有6宗GEM板股權易手個案，單是今年1月至上周四止便有最少5宗個案，頻率之高為近期罕見。當中尤以建築股亞洲聯合基建（0711）出資1.66億元，收購GEM板物業管理公司雅居投資（8426）為最大宗，另去年獲中軍集團以5447.67萬元，收購經營中環都爹利會館而聞名的佳民集團（8519）60.53%控制權的交易，以及中國新華電視（8356）原創辦人簡國祥重新接收公司股權，均引起市場注目。

2月連錄5宗配售供股集資

這亦證明GEM板公司有價有市。當中參與收購要約的投資銀行竟不乏大牌公司，例如佳民集團及雅居的易手個案，便分別由交銀國際及新百利出任財務顧問。同時GEM板公司亦頻現配售及供股集資。以配售為例，金額介乎數百萬元至超過2000萬元不等，以中國創業控股（8368）最大宗，集資額2330萬元。供股個案方面，只有清潔公司立高控股（8472）集資4170萬元屬較大宗。該等公司集資金額較細無疑難引起市場注意，但是若以2月份計接連出現5宗配售及供股集資而言，頻率之高亦屬近期少見。

BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮指出，自從GEM落實改革後，他留意到客戶查詢增加了，至今卻未見有個案決定到GEM板上市。無論如何他相信，今次GEM板改革一定對該板市場有幫助及明顯有利，料科網、科技及新興行業相關企業適用。

會計界：GEM板獲活化言之過早

陳錦榮不諱言最近該板併購及集資增加並有轉手情况，會令人聯想到很多投資者對該板前景改觀，並對買殼融資有正面態度。但他稱：「現時若說改革成功及GEM板得到活化是言之過早。」

獨立股評人謝明光則表示，現時市場內的中等二線股殼主未必肯平價賣殼，但是他說：「GEM板進行改革後，將來有較易轉往主板的空間，交易造價亦只需數千萬元，若部署今年第二季市况見底後有新的市場機會，不排除買賣殼活動會增加。」最近GEM板公司配售及集資活動增加，企業活動增加，他相信這或反映此前儲備的項目重新再推進的前奏。