中金楊素蘭：中央今年谷內需 兩會後料推更多政策

明報記者 葉創成

為期8日的內地春節假期前周六（17日）結束，中國文化和旅遊部數據顯示，國內旅遊支出按年大幅增長至達6326億元人民幣（見圖1），與2019年同期相比有7.7%升幅；全國國內旅遊出遊人次達4.74億（見圖2），與2019年同期相比更上升19.1%。由於內地春節消費數據理想，恒指上周延續升勢，全周漲385點或2.36%，收報16,725點，已收復去年底至今年1月22日期間的大部分跌幅。

另外，根據美團（3690）發布的「2024春節吃喝玩樂消費洞察」顯示，生活服務業實現「開門紅」，春節假期日均消費規模按年增長36%，較2019年更增長超過155%；酒店方面，微信發布報告顯示，2024年春節假期線下消費中，酒店旅館類小程序訂單量按年增長19%，中金研究部統計各大酒店集團數據顯示，2024年春節各類訂單較2019至2023年均有明顯提升；電影方面，國家電影局統計，2024年春節檔總票房（含預售）突破80億元人民幣，超過2021年同期的78.43億元人民幣的舊紀錄、創新高，而且期內總觀影人次突破1.62億，同樣超過2021年春節檔期1.60億人次的成績。

去年消費貢獻GDP增長逾80%

參考上述數據，中金楊素蘭形容，今年內地春節消費表現非常搶眼，多個數據均突破歷史紀錄，她亦認為，消費是中國經濟的一面鏡子，故今年春節消費理想折射出中國經濟持續回升向好的態勢，她表示：「今年春節消費有很好的表現，說明中國消費者既有消費意願，也有消費能力，這對中國經濟發展是很好的。」

國家統計局上月17日公布數據顯示，中國去年國內生產總值（GDP）逾126萬億元人民幣，按年增長5.2%，當中，隨着疫情後經濟社會恢復常態化運行，消費重新成為經濟增長的主動力，去年最終消費支出對經濟增長的貢獻率達82.5%，比2022年提高43.1個百分點。楊素蘭分析，由於消費對中國GDP增長的貢獻提升，去年港股IPO新股集資額近四成均是由中國消費此板塊貢獻的，可見此主題在資本市場屬熱點。

疫情後經濟恢復需時 居民謹慎消費

不少外資均擔心中國近月出現通縮陰霾，根據國家統計局本月8日公布，內地今年1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，跌幅較去年12月擴大0.5個百分點，為2009年以來最大單月降幅，差過預期的0.5%跌幅，而且自去年10月開始連續4個月錄得跌幅。

楊素蘭認為，投資者不應該忘記，中國經濟在2020年至2022年3年期間經歷疫情，這對很多行業帶來很大的影響，去年始開始走出疫情、走在恢復的路上，恢復是需要一定的時間，其間難免會出現波折，現時還沒有完全恢復，因此居民對消費也比較謹慎，所以去年10月至今年1月期間CPI便按年錄得負增長。

經濟增長亮點 由內房轉至消費新興產業

另外，楊素蘭表示，中國經濟在2000至2021年間長期依賴房地產作為主要增長動力之一，2022年至今增長亮點除了消費外，亦包括醫療、環保、高科技及高端製造等新興產業，經濟轉型需要一個過程，也是去年10月至今年1月期間CPI按年下跌的另一原因。

向前望的話，楊素蘭強調，中國經濟基本面良好，仍然存在長期增長動力，今年春節消費增長理想亦再次引證經濟的確走在恢復的路上，即使全面恢復需要多一些時間，但她對所謂的「通縮」並不擔心。

商務部推網上年貨節 月銷售額1.2萬億

事實上，中國商務部亦把今年定為「消費促進年」，副部長盛秋平近日表示，將堅持「政策和活動」雙輪驅動，辦好系列消費促進活動，主要包括以下五方面舉措：辦好「消費促進年」系列活動、穩定和擴大傳統消費、培育壯大新型消費、擴大服務消費、優化消費環境，例如橫跨農曆新年的全國網上年貨節，1個月內零售金額高達1.2萬億元人民幣，楊素蘭形容，「政策和活動」雙輪驅動效果理想，估計下月全國兩會之後，政府會有愈來愈多的政策出台，促進消費及其他經濟領域的發展。

將上述宏觀分析應用於投資市場，楊素蘭表示：「我們投資通常應該選的是──代表未來經濟發展力量與方向的標的，從這個角度去看，什麼東西代表中國經濟的未來呢？如上所述，中國經濟新增長亮點料會體現在消費、醫療、環保、高科技及高端製造等，這些產業都值得我們仔細研究。」

料今年中國消費續成港IPO重要板塊

在中國消費此領域中，楊素蘭指出，近年很多國產品牌興起，這既反映產品技術提升及基礎物流設施搭建漸趨成熟，令中國產品的性價比突出，而且民族自信提升亦支持國產品牌，相關企業將來料有很好的前景，當中，在運動服裝及化妝品此兩個細分市場均可留意。綜合上述分析，楊素蘭認為，去年中國消費佔本港IPO新股集資額近四成後，今年料仍會維持比較高的比例。

港股估值偏低 中長線投資贏面高

至於港股整體後市，楊素蘭分析，要視乎美國何時減息及中國經濟增長等因素：「第一，從資金面的角度來看，美國今年有機會減息，如果真的落實減息，資金面便會比較寬鬆，這對股市有一定的推動作用；第二，目前中國經濟在恢復的路上，此趨勢料不變，對股市也是有一定幫助。」她續說，儘管港股像其他資本市場一樣，短期表現有一定的不確定因素，但由於目前估值已屬偏低，若看3至5年的話，幾乎肯定是會逐步向好的。

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