明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

金管局今起辦氣候論壇 近400政商領袖出席

【明報專訊】首屆「綠色周」在本周舉行，作為綠色金融主題的旗艦活動，金管局與世界銀行屬下的國際金融公司合辦亞太區氣候業務論壇，今日起一連三日舉行，將有近400位亞太區政商領袖、行業代表出席。金管局副總裁陳維民表示，減低排放、協助企業氣候轉型的方案需要融資支持，論壇邀請企業、相關專家、政府機構和央行參與，有助了解公私混合融資、針對氣候變化的金融機構監管等發展。

助了解公私混合融資

陳維民表示，綠色融資近年由私營機構主導，漸漸有更多公私營合作融資，一些項目有較大商業風險，甚至涉及如政策轉變等政治風險，公營資金先作為綠色項目的基本資本，承擔項目起始時潛在出現虧損，有助吸引其他私人機構參與融資。另一種模式是公營部門不會在個別項目投入資金，但會在政策上給予配合等。

有參與是次綠色周活動，以實現淨零排放目標的全球金融機構聯盟「格拉斯哥淨零金融聯盟」（GFANZ），早前公布繼新加坡後，來港設立辦公室。陳維民表示，內地有「3060」減少碳排放轉型目標，是氣候轉型不可或缺的市場。香港綠色金融除了服務本港企業，同時協助中國內地，以至亞太區進行氣候轉型。金管局將會在今年秋季，與迪拜金融服務局在港舉辦氣候金融會議，翌年將在迪拜舉行，加強與中東合作。

未來企業財報在氣候和可持續發展披露，需要符合國際可持續標準委員會（ISSB ）的要求。為協助非上市公司及中小企業，進行可持續匯報及方便獲得可持續發展融資，綠色和可持續金融跨機構督導小組（CASG） 2022年底制定一份針對相關企業的氣候和環境風險問卷，至今約有500家企業使用作為模板，向超過40間銀行進行可持續匯報，有助銀行針對企業進行相關風險評估及財務決策。

因應ISSB去年6月發布兩項披露準則，CASG正研究如何按準則更新問卷，陳維民期望可在上半年完成。

稱銀行需設綠色貸款目標

對於當局會否要求銀行貸款需有一定比例為綠色貸款，陳維民指現階段不會設置具體的要求，不過銀行需要制定氣候轉型計劃，設定綠色貸款目標、協助污染較多企業客戶作出轉型等。

相關字詞﹕綠色周 可持續發展 國際可持續標準委員會 綠色金融 氣候變化 金管局

上 / 下一篇新聞

18虛擬資產平台向證監申牌照待批 Bybit富途OKX有份 周四最後限期
18虛擬資產平台向證監申牌照待批 Bybit富途OKX有份 周四最後限期
港交所被Coinbase超越 跌至全球第5
港交所被Coinbase超越 跌至全球第5
中金楊素蘭：中央今年谷內需 兩會後料推更多政策
中金楊素蘭：中央今年谷內需 兩會後料推更多政策
獲最佳投資銀行家獎
獲最佳投資銀行家獎
港屬中國對外融資窗口 IPO前景仍樂觀
港屬中國對外融資窗口 IPO前景仍樂觀
資深投資者陳清白：撤辣難阻樓價跌 冀「摩貨」免印花稅
資深投資者陳清白：撤辣難阻樓價跌 冀「摩貨」免印花稅
滬上阿姨增長快過茶飲對手
滬上阿姨增長快過茶飲對手
GEM板兩個月6宗控權易手 證券界：數千萬元有交易 料賣殼增
GEM板兩個月6宗控權易手 證券界：數千萬元有交易 料賣殼增
啟明醫療揭未授權轉帳 保留向前高層追究權利
啟明醫療揭未授權轉帳 保留向前高層追究權利
茶百道派格生物申請來港上市
茶百道派格生物申請來港上市
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
鄺翠玲：高息儲蓄保險配合投資組合 攻守兼備
鄺翠玲：高息儲蓄保險配合投資組合 攻守兼備
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：坐納指「順風車」Call 10126
金子：坐納指「順風車」Call 10126
張兆聰：光伏市場望回暖 吼信義光能
張兆聰：光伏市場望回暖 吼信義光能
張兆聰：必需消費品強勢 XLP值博
張兆聰：必需消費品強勢 XLP值博
伍禮賢：《熱辣滾燙》票房佳 利好閱文
伍禮賢：《熱辣滾燙》票房佳 利好閱文
涂國彬：聯儲不急減息 金價整固
涂國彬：聯儲不急減息 金價整固
陳大為：AI行業競爭將更白熱化
陳大為：AI行業競爭將更白熱化
袁國守：美股高處不勝寒？
袁國守：美股高處不勝寒？
謝偉銓：冀垃圾收費「先行先試」 助解決難題
謝偉銓：冀垃圾收費「先行先試」 助解決難題
開美股戶口 留意佣金平台費
開美股戶口 留意佣金平台費
沈永年：港人創業被侵權 展開維權之旅
沈永年：港人創業被侵權 展開維權之旅
強積金諮詢機構GUM：上月MPF美股核心累積基金吸金力強
強積金諮詢機構GUM：上月MPF美股核心累積基金吸金力強
許健生：Sora成視頻製作殺手
許健生：Sora成視頻製作殺手
陳正犖：紐元或看高一線
陳正犖：紐元或看高一線
溫傑：卓悅轉型漸入佳境
溫傑：卓悅轉型漸入佳境
袁國守：地產零售股本周惹憧憬
袁國守：地產零售股本周惹憧憬
林少陽：中央微調國策 利恢復市場信心
林少陽：中央微調國策 利恢復市場信心
技術取勝：恒地處上升軌之上
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：揸Nvidia賺7倍 因拒獲利止蝕
李聲揚：揸Nvidia賺7倍 因拒獲利止蝕
蔡金強：最長的春節 最盛的元宵
蔡金強：最長的春節 最盛的元宵
艾雲豪：流動性的投資價值
艾雲豪：流動性的投資價值
李順威：從13F申報推斷資金流向
李順威：從13F申報推斷資金流向
劉思明：主題輪流炒 車股或追落後
劉思明：主題輪流炒 車股或追落後
瑞銀亞洲：美股創新高 納指購10138
瑞銀亞洲：美股創新高 納指購10138
摩根大通亞洲：4連升收復80元 美團購22192
摩根大通亞洲：4連升收復80元 美團購22192
周顯：港吸油國資金 能否填補西方撤資？
周顯：港吸油國資金 能否填補西方撤資？
王弼：混能車跑出 續利好豐田
王弼：混能車跑出 續利好豐田
曾淵滄：周期股有力逆市做好
曾淵滄：周期股有力逆市做好
湯文亮：大仔增高速度比細仔慢
湯文亮：大仔增高速度比細仔慢
陳永傑：憧憬減息 美樓市續升
陳永傑：憧憬減息 美樓市續升
廖偉強：別任由樓價下滑 拖港後腿
廖偉強：別任由樓價下滑 拖港後腿
布少明：籲「全撤辣」防樓市崩圍
布少明：籲「全撤辣」防樓市崩圍
馬泰陽：冀財案有好消息提振信心
馬泰陽：冀財案有好消息提振信心
「減辣」4個月 嘉湖估價瀉近兩成 預算案前 十大屋苑估價跌勢稍放緩
「減辣」4個月 嘉湖估價瀉近兩成 預算案前 十大屋苑估價跌勢稍放緩
延長按揭擔保期後 二手居屋估價續跌
延長按揭擔保期後 二手居屋估價續跌
十大屋苑周末6成交 六屋苑捧蛋
十大屋苑周末6成交 六屋苑捧蛋
Belgravia Place兩日收逾560票 超額2.8倍
Belgravia Place兩日收逾560票 超額2.8倍
內地專才租啟德1號 兩房租2.5萬 高市價5%
內地專才租啟德1號 兩房租2.5萬 高市價5%
Elize PARK鄰近兩港鐵站享地利
Elize PARK鄰近兩港鐵站享地利
啟德1號呎價1.8萬 兩年低位
啟德1號呎價1.8萬 兩年低位
強積金TVC供款 享扣稅優惠
強積金TVC供款 享扣稅優惠