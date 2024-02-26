18虛擬資產平台向證監申牌照待批 Bybit富途OKX有份 周四最後限期

明報記者 蕭嘉聰

截至上周五，證監會網頁累計共有24家平台提交申請，當中只有OSL Exchange及HashKey Exchange兩家平台於去年8月獲批升級原有牌照；另有3家平台包括Ammbr、BitHarbour及Huobi HK撤回申請，Meex就被證監會退回申請，餘下平台申請仍未有進展，即JPEX事件後，暫未有VATP獲發牌照。

BitMEX火幣未列申請名單

香港銳意成為世界Web3中心，有意在港提供服務的虛擬資產交易平台股東背景多元，例如PantherTrade為富途控股（美：FUTU）全資子公司；今年2月遞交申請的YAX則是由老虎證券（美：TIGR）員工孵化的平台。此外，根據CoinMarketCap的數據，全球首三位的虛擬貨幣現貨交易所為幣安（Binance）、Coinbase（美：COIN）及Bybit，其中Bybit已在本月遞交申請，排名第四的OKX亦在申請名單之中；市場曾傳出HKVAEX與幣安共享技術及法律資源，幣安則回應稱HKVAEX不屬於集團旗下公司。

至於已獲牌的OSL母企OSL集團（0863）就於去年11月獲BGX集團戰略投資7.1億元，據指BGX與Bitget交易所有關連，而Bitget香港子公司BitgetX.hk亦於去年11月宣布，決定撤回其香港VATP提供商牌照的申請，將會停止營運。不過部分平台如BitMEX及火幣，去年曾表示將在港申請牌照，但至今仍是「只聞樓梯響」，未現身申請名單。

未申牌公司或轉攻海外地下經營

有業界人士表示，VATP牌照申請者為包括原先已持有1號及7號牌的交易所，市面上有不少公司經營虛擬資產場外交易（OTC），例如虛擬貨幣找換店等，財經事務及庫務局早前亦已就虛擬資產OTC納入監管展開諮詢。該人士預期，過渡期屆滿後，如果原有在港經營業務的平台仍未遞交申請，除了結束在港業務之外，亦有可能轉為海外或甚至地下經營業務。

德勤中國數字資產香港主管合伙人呂志宏認為，每個申請情况不一樣，速度要視乎本身公司遞交的資料是否做足證監會要求，相信發牌速度「有快有慢」，但預期今年將有更多平台可獲發牌照。他又指出，不能一概而論其他未申請牌照的平台會否退出香港市場，但完善監管後，相信可吸引更多新資金，亦對投資者有更大保障。