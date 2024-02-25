馮其十：內地挖掘消費新空間

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經濟
2024年2月25日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
Nvidia市值曾見兩萬億美元 標指道指破頂後回落 大行對後市看法分歧
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【明報專訊】龍年伊始，在春節假期帶動下，內地消費「跑出加速度」，服務消費及數字消費、綠色消費等新型消費快速釋放。展望後期，內地促進消費持續增長、挖掘內需新空間還有哪些後手？
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