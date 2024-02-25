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企業地球村

Sora以文字生成荷李活級短片 靠OpenAI Transformer技術令畫面逼真 遠勝現有系統

【明報專訊】繼2022年底推出以語言為主的人工智能ChatGPT後，本月中OpenAI再推出Sora，為旗下由文字生成影片的系統，並發布多條由Sora閱讀文字後生成的短片，質素幾可與現時主流荷李活電影媲美，震驚不少業界。Sora技術特點是將圖像切塊，形成合理的序列，令人工智能（AI）生成的圖像變化更流暢。除了畫面精緻外，其中一個亮點是片長最多達一分鐘，勝過市面上其他系統。目前Sora仍有瑕疵，尚未完美製造玻璃破碎等畫面，但科網界憧憬Sora會繼續發展下去，技術遲早會出現大進步。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《紐約時報》、《時代周刊》、投資界、towards data science、TechTalks

OpenAI在其網站介紹Sora的技術及成品，當中多條影片是由AI從文本變出影片，好比將小說即刻變成電影，目前影片最長一分鐘，為坊間最長，即使物件離開鏡頭，仍不走樣。目前外界相信Sora名稱是來自日語，意思為天空。

據OpenAI介紹，Sora能產生複雜畫面，有多個角色、特定動作，還有物件及背景的準確細節，Sora的模型不止能明白用戶的要求，還可理解相關事物在物理世界中如何存在。Sora創造的物件變化確實較過往AI影片流暢得多，如Sora有段影片是兩艘海盜船在咖啡杯內搖晃，咖啡晃動如海浪，船邊也泛起白沫，影像雖是幻想，但其物理大致符合現實。

生成影片有時仍有滑稽動作

當前的影片生成模型，主要用上擴散模型（diffusion model），雖然做到不錯的影片，但有時出現滑稽的動作，看起來不連貫，容易鬧成笑話。Sora參考了ChatGPT的轉換器（transformer）技術，結合擴散模型，形成嶄新的影片生成技術，令AI影片更準確。

ChatGPT訓練大型語言模型（LLM）時，轉換器將文字切件，形成標識（tokens），並附加了一些意義，如詞義、句中位置等，組成的句子便顯得較合理，不是胡亂拼湊。Sora採用相若的原理訓練模型，處理影片時將圖像切塊，形成斑塊（patches），好比一塊塊拼圖。由於每塊拼圖附加了時間、空間的意義，轉換器令一塊塊拼圖形成合理的序列，預測圖像變化時也更準確。經此訓練，Sora影像內的物件變化也就更流暢清晰、更符合物理了。

將圖像切塊 合理序列預測圖像變化更準確

AI專家Vincent Koc在數據科學資訊平台towards data science撰文解釋，傳統影片生成模型如Pika、RunwayML等，好比跟足食譜煮菜，食譜是演算法，菜式是影片，這批廚師可能擅於烤蛋糕（短片）或煮意粉（特定影片），期間用上特定食材（數據格式）及技巧（模型架構），「另一方面，Sora是新一派的廚師，明白味道的基礎。這位廚師不止遵照食譜，他們還發明新食譜。」不過，OpenAI承認，目前Sora生成的影片未算完美，可能有些圖像不合邏輯，如混淆左右等，也不擅長捕捉物件之間的互動，未能把握複雜場景的物理，例如一個人咬了一口餅乾，但餅乾上沒有咬痕。

科技網站TechTalks創辦人Ben Dickson認為，第一代ChatGPT是建立在GPT-3之上，加上用家回饋及較好的訓練數據來改良功能，事實證明當時模型有許多未開發的潛力，可經正確訓練來發揮，最終跳躍至GPT-4，相信Sora日後也有機會大進步。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克也在有關Sora的帖文留言，透過AI升級的人類，未來數年將可創作出最好的作品。

OpenAI於本月15日公布Sora，市場憧憬其技術將取代現有的圖像工具，Adobe（美：ADBE）、Shutterstock（美：SSTK）翌日股價均挫逾8%，惟在OpenAI有股份的微軟（美：MSFT）亦跌約1%。

OpenAI日後會檢查文本 倘違規將拒絕

ChatGPT推出時，已令全球憂慮其安全風險，而OpenAI短期內亦不將Sora開放予公眾，只限少數學者及研究者使用，評估技術會否被誤用，並模擬有何潛在風險，例如製作不實消息等。日後OpenAI產品會檢查文本，若發現違反OpenAI的使用政策，如極端暴力、模仿明星、侵犯版權等，產品會拒絕文本。OpenAI補充，在生成的影片呈現予用戶前，會先檢視影片是否符合使用政策。

OpenAI表示，將與全球政界、教育界、藝術界溝通，了解對方憂慮，惟OpenAI強調，當前無法預計Sora的所有用法，相信從實用中可學習，成確保AI愈來愈安全的關鍵。

[企業地球村]

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