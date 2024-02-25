人行降LPR 穆迪：對房企支持有限

惠譽：買家憂爛尾 非無法負擔貸款

穆迪指出，5年期LPR下調亦會在一定程度上，降低內房發展商的借貸成本和利息開支，不過企業流動性和財務穩健，建基於合同銷售和現金流恢復，需要取決於買家對經濟的信心和情緒。

惠譽指出，目前限制內房需求的主要問題，在於買家對房企按時交樓的信心不足，而非無法負擔按揭貸款。對於減息為經濟帶來的支持，雖然減少利息支出可增進消費，但惠譽指按揭貸款大多數每年1月重新定價，現有貸款者要到明年才能受惠，加上存息下調減少居民利息收入，或令他們消費更為審慎，削弱經濟支持效果。

LPR下降，亦會將對內地銀行淨利息收入，帶來進一步下行壓力，內地為支持經濟過去數年持續減息，內銀平均淨息差去年累減0.22厘至1.69厘。

今年銀行淨息差料續跌

惠譽估計，是次減息，將使銀行淨息差收窄約0.06厘，相當於減少淨利潤約5%。國有大型銀行在按揭和基建貸款的佔比較高，是次減息對大行影響較同業為多。雖然人行去年9月以來4次下調存款利率，月初亦降準0.5個百分點，但惠譽認為仍不足以扭轉今年淨息差繼續下跌。