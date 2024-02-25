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經濟

巴郡持現金1676億美元 創紀錄

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）公布業績，由於缺乏大型收購，截至去年底巴郡持有現金及短期美國票據投資為1676億美元，創下歷來紀錄。巴菲特在致股東信件中，指目前美國只有不多公司有能力推動巴郡有重大動作（moving the needle），美國以外亦沒有可以進行資本配置的選擇，因此沒有機會有令人注目（eye-popping）的動作。

巴菲特稱芒格為巴郡建築師

由於缺乏其他現金運用方案，巴郡去年第四季以22億美元進行回購，全年回購額為92億美元。巴郡去年第四季經營利潤按年上升28.02%至84.81億美元，其中保險投資收入按年上升37.95%至27.59億美元，核保收入按年上升4.3倍至8.48億美元，不過鐵路業務按年下跌7.76%至13.55億美元，公用事業則跌14.48%至6.32億美元。

由於巴郡業務包括鐵路、保險公司和餐飲業，業績一直被視為美國經濟健康狀况晴雨表，巴菲特在股東信表示，去年保險業務表現異常出色，銷售、流通和承保利潤均創下新高，有很大的成長空間。

另外，巴菲特亦在股東信中懷念去年11月去世的副主席芒格，稱他為巴郡的建築師，另表示阿貝爾（Greg Abel）已作好接任巴郡行政總裁的準備。

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