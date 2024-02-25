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經濟
香港地產

荃威兩房295萬沽 做價返9年前

【明報專訊】二手交投放緩，減價盤始獲承接，荃灣上車屋苑荃威花園，兩房戶跌穿「3字頭」，以295萬元成交，做價重返9年前，呎價低見6184元。中原分行經理張志豪表示，有關單位為M座低層07室，實用477方呎，兩房戶望山景，原業主早前以540萬元放售，因應市况而調低叫價，近日以295萬元易手，大幅劈價245萬元或45%，實呎6184元。原業主1991年7月以84.1萬元入市，及後成為遺產貨，單位32年升值約210.9萬元或2.5倍。

翻查資料，荃威花園對上一宗兩房成交低於300萬元，要追溯至2014年12月，D座低層04室，實用434方呎，成交價290萬元，實呎6682元，即新易手單位成交價，屬約9年來低價成交。

另有內地專才受惠「先免後徵」的政策，轉租為買，最新以710萬元購入南昌站上蓋匯璽1房戶。美聯物業聯席區域經理潘鎮煒表示，有關單位為3B座中低層B室，實用349方呎，屬1房間隔，向南望海景。原業主早前以835萬元放售，因應市况而數度調低叫價，近期調低至750萬元，獲內地專才垂青，以710萬元承接，成交價較最初叫價低125萬元或15%，實呎20,344元，略低於市價3%。

內地專才710萬購匯璽1房

原業主2021年11月以約880萬元購入，持貨逾兩年，轉手帳面虧蝕170萬元或約19.3%，計及交易雜費後，實際蝕逾196萬元或22%。

一手市場亦淡靜，昨日只錄零星成交，而日前搶閘開價、恒地（0012）長沙灣巴域街1期Belgravia Place，樓花期約17個月，以折實均呎15,902元首推148伙，昨日正式接受認購，市場消息指出，項目收約180票，獲足額認購。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place昨首日開放示範單位，吸引大批睇樓客參觀，錄超過4500人次參觀。

Belgravia Place示範單位

首日4500人次參觀

美聯物業研究中心資料顯示，本月截至22日，一手累積貨尾量（包括樓花及現樓）共約21,625個單位，較今年1月約21,769伙輕微減少約0.7%，較去年12月約21,886伙的高位累減約1.2%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，發展商現集中銷售一手貨尾單位，部分項目下調售價去貨，帶動貨尾量由去年12月高位回落；惟經濟復常步伐未如預期，而2月正值農曆新年傳統淡季，加上市場觀望新一份《財政預算案》會否「撤辣」，因此一手市場去貨慢，累積貨尾量僅輕微下跌。

[香港地產]

相關字詞﹕二手成交 匯璽 荃威花園 Belgravia Place

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