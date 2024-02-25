貝索斯Nvidia等 傳參與Figure AI融資

料集資53億 各方未回應

報道引述消息人士指出，Figure AI預期今輪融資籌集6.75億美元（約52.65億港元），當中貝索斯旗下的Explore Investments將注資1億美元，微軟（美：MSFT）投資9500萬美元，Nvidia及亞馬遜附屬基金各注資5000萬美元。曾考慮收購Figure AI的OpenAI投放500萬美元，其他科技企業包括LG、三星、英特爾（美：INTC）等亦有參投，正式協議將於周一簽署。

Figure AI今輪融資前，公司估值約20億美元。公司在去年5月，已在由風險投資基金Parkway領投的融資中籌集7000萬美元，彭博今年1月底報道，在OpenAI及微軟帶動下，Figure AI今輪的融資額由最初5億美元，大增至6.75億美元。事實上，AI機械人行業近月發展急速，例如今年初由OpenAI支持的挪威機械人初創1X Technologies AS共集資1億美元；加拿大Sanctuary AI正開發人形機械人Phoenix；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）亦研發名為Optimus的機械人。