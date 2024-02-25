Nvidia市值曾見兩萬億美元 標指道指破頂後回落 大行對後市看法分歧

明報記者 蕭嘉聰

標指上周五早段最高曾升穿5100點，見5111點的歷史新高，惟全日升幅收窄至0.03%，收市報5088點；道指創39,282點高位後，收市回落至39,131點，升0.16%，納指收市報15,996點，倒跌0.28%。一周累計，標指升1.66%，納指及道指分別升1.4%及1.3%，扭轉對上一周跌勢。

Nvidia績後連升兩日，上周五股價最多升4.9%見823美元，市值曾突破2萬億美元，收市報788.17美元升0.36%，市值回落至1.97萬億美元。加上除亞馬遜升0.23%外，其餘科技股「神奇七俠」均下跌，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市跌2.76%，蘋果（美：AAPL）亦跌1%。

市值1萬億升至2萬億美元Nvidia需時8個月

近年人工智能應用有突破性發展，各大科企均加強AI投資，推升以Nvidia為首的AI晶片需求，路透指由OpenAI以至Google，近乎所有生成式AI的科技公司均使用Nvidia晶片，帶動公司去年度盈利急增5.8倍，公司股價年初至今已大升約六成，市值在上周四激增逾2770億美元，打破美股單日市值最大升幅；自1萬億美元市值至上周五市值升至2萬億美元，需時8個月，較微軟（美：MSFT）及蘋果需時少逾一半（見圖），可見Nvidia股價上升急速。

分析：科技股對未來指數構成風險

有市場人士擔心，由AI主題推動的急升未能持續，安聯投資管理資深投資策略師Charlie Ripley認為，市場已跑得太快，投資者繼續追求增長這種趨勢或不太合理。整體股市未顯示出有如科技股般強勁的動能，由於市場已反映對科技股增長預期，對未來指數走勢構成一定風險。

不過，瑞銀私人財富管理董事總經理Greg Marcus相信市場仍有上升空間，除了AI主題股，不少大型科技股擁有強勁資產負債表和盈利增長潛力，可承受現時較高的利率環境。他預期未來數個月市場或有回調，投資者應利用市場波動逢低買入大型科技股。過去美股被指單靠個別主題或股份上升，他指雖然市場寬度仍然狹窄但已較去年改善，今年更多股票跑贏標指，一旦聯儲局減息，或能帶動市場寬度繼續改善。