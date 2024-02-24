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2024年2月24日星期六
睇樓手冊
中央谷內需 研推動消費品「舊換新」 擬大規模設備更新 習近平促降全社會物流成本
A股連升8日 恒指逼16900遇阻後倒跌
券商降目標價 聯想曾跌9%
渣打業績勝預期 英股價較港再升半成
Nvidia市值單日增2.16萬億破紀錄
電盈免費電視OTT收入齊創新高 持續經營業務蝕幅收窄三成 派息增1%
內地70城市房價按月跌幅收窄
沽空機構Citron唱好 百度升2.7%
內地1月實際使用外資按年跌12%
港交所：貨幣期貨期權納入假期交易
彭博：國航研增持國泰 仍處初步
網紅股Reddit申美紐交所上市 股東包括OpenAI CEO騰訊 或助美IPO復蘇
企業績佳帶動 標指首升破5100點
Nvidia列華為 做AI晶片對手
大灣區航空最平1980元買3套機票
Belgravia Place折實均呎1.6萬 317萬起 預算案前開價 呎價低3個月前同區曉柏峰一成
話你知：恒地10年前起收購巴域街舊樓 料涉至少10億
星凱‧堤岸加推136伙 變相劈價三成
君臨逾億沽 實呎破6萬創二手新高
踏入龍年CCL升0.48% 受惠股市止跌
溱8四房連車位5萬租出
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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中央谷內需 研推動消費品「舊換新」 擬大規模設備更新 習近平促降全社會物流成本
A股連升8日 恒指逼16900遇阻後倒跌
券商降目標價 聯想曾跌9%
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