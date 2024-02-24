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經濟

香港地產

溱8四房連車位5萬租出

【明報專訊】租務市場續暢旺，沙田溱岸8號錄罕見大額租賃成交。中原高級分行經理姚枝榮表示，有關租務成交為溱岸8號1座低層A室，實用面積1250方呎，4房雙套房及工人套房間隔，望城門河景，業主早前並連同一個車位放租，月租開價5萬元，零議價租出，實用呎租約40元。

姚枝榮又表示，溱岸8號屬鐵路上蓋物業，車位數目較少，而車位月租介乎5000至6000元，扣除車位租金，單位月租約4.4萬至4.5萬元，屬市價水平。業主2013年1464萬元一手購入，租金回報約4.1厘。

法籍機師1.65萬租東堤灣畔兩房

備受機組人員歡迎的東涌區，近月租盤明顯減少，租客承租決定較前迅速。

其中，中原東分行經理曹嘉華表示，東堤灣畔錄8座高層D室，實用面積527方呎，兩房望內園，月租叫價1.72萬元，議價後以1.65萬元租出，實用呎租31.3元，屬市價水平。

上述單位租客為一名法籍機師，因鄰近港鐵站及商場，加上址家俬齊全，即日拍板承租。業主2014年500萬元購入，現可享約3.9厘租金回報。

君譽峰連錄兩宗內地客租樓個案

北角君譽峰則連錄兩宗租務個案，美聯高級營業經理謝國安表示，兩宗租務個案同由內地客承租。其中一宗為君譽峰中高層A室，實用面積365方呎，兩房間隔，以月租2.4萬元租出，實用呎租65.8元。上述單位業主於2018年4月以1007.2萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

相關字詞﹕機師 君譽峰 東堤灣畔 溱岸8號 租賃成交

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