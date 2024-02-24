踏入龍年CCL升0.48% 受惠股市止跌

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場憧憬今年內減息，股市亦止跌，市場氣氛短暫回穩，惟相信CCL將繼續在低位反覆，指數仍為370周、即逾7年次低，重返2017年1月中水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.79%，而今年至今則累跌0.94%。楊又指出，新春期間二手成交淡靜，加上市場等待下周三新一份《財政預算案》出台，市場觀望氣氛濃厚，相信短期樓價走勢反覆向下，而CCL距離首季目標141點，則相差4.82點或3.3%。

二手預約睇樓量創43個周末新高

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報145.82點，按周升0.50%；CCL（中小型單位）報144.58點，按周升0.48%。豪宅方面，CCL（大型單位）報152.01點，按周升0.48%，三大指數齊回穩，但指數仍處於2016年11月至2017年5月水平。

周末預約睇樓量有輕微上升，據利嘉閣研究部數據，全港50個指標屋苑共錄1005組客戶預約睇樓，較上周950組上升5.8%，連升兩周，並創下近43個周末新高。利嘉閣研究部主管陳海潮指出，準買家在元宵佳節出動睇樓，以便《預算案》公布新政策實施時搶先入市，令指標屋苑預約睇樓人數增加。