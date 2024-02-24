Belgravia Place折實均呎1.6萬 317萬起 預算案前開價 呎價低3個月前同區曉柏峰一成

明報記者 江俊洋

發展商今日起對外開放Belgravia Place設於尖沙嘴美麗華廣場一期的示範單位及展銷廳，3個示範單位為1房至3房間隔的清水房。Belgravia Place提供714伙，其中1房及兩房共641伙，佔全盤約九成。

林達民：若正常開價 每呎至少1.7萬

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容，是次開價屬「釋放潛能價」，又指市場充滿變數，項目難與同區新盤價錢作直接比較，但透露是次屬刻意將定價訂低，以一般市道而言，該盤呎價至少要1.7萬至1.8萬元水平。

今次項目鄰近石硤尾邨一帶，與同系同區位處西洋菜北街的曉柏峰位置不同。去年11月開價的曉柏峰，當時首推100伙折實均呎17,602元，兩盤相比下，是次新盤首批折實均呎低約一成。該盤同於11月開售，首輪推68伙，至今累沽25伙，佔首輪推售單位近四成。

從第1號價單可見，單位戶型涵蓋開放式至3房間隔，實用面積199至457方呎，當中以1房及兩房戶最多，各有66伙，而開放式單位及3房戶則分別有6伙及10伙，至於兩房連衣帽間戶型則未有推出。

入場單位為第1A座3樓16室，實用面積199方呎的開放式單位，價單定價為352萬元，買家若選用100天現金付款計劃，可享最高10%折扣率，折實價為316.8萬元，折實實呎15,920元。

今日起開放示位及收票

至於首批呎價最平的單位，為第1A座6樓03室，實用面積425方呎，雖然面積較細，但仍可3房開則（見圖），折實價630.63萬元，折實實呎14,838元，同時亦是該盤售價最平的3房戶。對於新盤的收票反應，林達民相信很有機會本周末加推單位，不排除新一張價單會首推兩房連衣帽間的戶型，而項目3伙特色單位則會招標推售。

值得一提，發展商提供多項付款計劃，其中100天現金付款計劃，以及150天人才現金付款計劃，均享有最高10%折扣優惠，惟合資格外來人才買家，選用後者付款計劃，成交期達150天，較一般即供付款買家的成交期多50天。