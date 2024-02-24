Nvidia列華為 做AI晶片對手

華為的昇騰（Ascend）系列晶片，是Nvidia AI晶片的競爭對手。華為去年推出的昇騰910B晶片，被視為Nvidia A100晶片的中國替代品。路透社此前引述知情人士稱，百度（9888）已向華為訂購大量AI晶片，為未來無法繼續訂購Nvidia產品做好準備。分析師估計，中國AI晶片市場總值70億美元。

除華為以外，Nvidia列出的其他競爭對手，包括英特爾（美：INTC）、超微半導體（美：AMD）、博通（美：AVGO）和高通（美：QCOM）。

早段股價再升近5%

Nvidia的強勁業績，刺激該股繼周四升16%後，昨早段再升近5%，高見823.94美元再創新高。分析師在業績公布後紛紛上調該股目標價。匯豐將目標價由835美元，上調至880美元。花旗將目標價由575美元，上調至820美元。Bernstein亦將目標價由700美元上調至1000美元。投行Loop Capital分析師早在上周五就給予其1200美元的目標價。

Main Street Research投資總監James Demmert指出，Nvidia的盈利增幅，超越其股價的增長速度，因此每次公布財報其市盈率就會降低，因為其每股盈利往往比預期好得多。

（綜合報道）

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