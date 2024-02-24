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經濟
國際金融

企業績佳帶動 標指首升破5100點

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的巨額盈利，加上二手車經紀商Carvana、支付系統商Block等業績較預期好，推動美股三大指數早段續升，標普500指數首次升穿5100點大關，與道指及納指齊創新高。

聯儲官員連環放鷹 促勿急減息

美聯儲公布的會議紀錄釋出不急於減息的信號後，美聯儲官員連環「放鷹」，主張對開始減息保持耐性。美聯儲副主席杰斐遜（Philip Jefferson）警告需謹防過度放寬政策，令遏抑通脹的進展逆轉。美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國1月的通脹水平，反映需要審慎決定減息的時機。他說，強勁的經濟勢頭，以及近期的通脹數據，意味美聯儲應保持耐心，毋須急於採取行動。

美聯儲理事庫克（Lisa Cook）亦表示，減息前希望有更多證據，顯示通脹正回落至2%的目標。明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）強調，過早減息可能為遏抑通脹的進展帶來風險。

高盛經濟師在分析美聯儲官員的評論及1月會議紀錄後，將美聯儲開始減息的時點，由原先預期的5月，推遲至6月，並將今年的減息次數預期，由5次降至4次，分別在6月、7月、9月和12月。

高盛的報告指出，強勁的經濟數據，令美聯儲不太憂慮長期將利率維持過高的水平，並認為過去加息帶來的風險已經過去，因此毋須急於減息。

（綜合報道）

[國際金融]

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