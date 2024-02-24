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經濟

沽空機構Citron唱好 百度升2.7%

【明報專訊】以往專注發表沽空報告的香櫞研究（Citron Research）罕有唱好百度（9888）股價，周四於社交平台「X」發文稱，百度仍是人工智能領域最被低估的股票，相信其ADR股價會升到210美元，百度ADR隔晚收市升3.14%，報110.59美元；港股亦最多急升近3.1%，高見111.2元，創逾一個月新高，收市報109.9元，升2.7%。

ADR目標價210美元

香櫞研究在X發文指出，百度雖然是中國AI領域的明確領軍者，不過集團股價反處於歷史低位；隨着中國經濟衰退料將會結束，建議投資者關注投行Benchmark分析師Fawne Jiang的研究報告，因為她最了解百度業務的發展空間，認為其設下的目標價210美元最接近百度的業務「故事」。

Benchmark報告指出，雖然宏觀因素仍存在不確定性，但百度可受惠於中國加大採用生成式AI，集團成熟的技術基礎設施和商業產品，廣告業務增長或可高於內地GDP，AI雲端業務今年亦有望重新加快增長。

同時，該行認為，集團多項技術驅動的突破已慢慢走向轉折點，不過預期市盈率只有5倍，風險回報極具吸引力，建議投資者可趁整體行業疲軟時增持百度股票。

該行續指出，中國正在興起採用GenAI，百度已將GenAI融入其技術，並在整個生態系統中擴展AI應用程式，以及利用GenAI功能和工具升級廣告系統，相信隨着GenAI的採用，可提高用戶黏性和參與度，帶來更多商業化機會。集團GenAI相關收入已在去年第三季貢獻低單位數的雲端收入，雖然採用的步伐仍然不穩定，但相信其成熟的技術基礎設施和商業產品，在行業處於有利地位，給予「買入」評級，目標價210美元。

相關字詞﹕百度（9888） 香櫞研究 人工智能

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