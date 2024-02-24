明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地70城市房價按月跌幅收窄

【明報專訊】國家統計局公布，今年1月份內地70個大中城市中的商品住宅銷售價格按月下降城市個數減少，商品住宅銷售價格按月降幅整體收窄、按年整體延續降勢。

房價按月下降城市減少

按月比較中，1月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅按月收窄0.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上漲0.4%。1月份二線城市新建商品住宅銷售價格按月則下降0.4%，降幅與前月（去年12月）相同。

1月份的一線城市二手住宅銷售價格按月下降1%，降幅比前月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有56個和68個，比前月分別減少6個和2個。

而彭博根據國家統計局數據推算，內地70大中城市1月份一手樓價按月下跌0.37%，二手樓價按月下跌0.68%，跌幅均較去年12月收窄。

根據國統局公布，按年比較方面，1月份的一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降0.5%，降幅比前月擴大0.4個百分點。其中，京、滬分別上漲1.3%和4.2%，廣、深分別下降3.6%和4.1%。1月份的二線城市新建商品住宅銷售價格按年由前月上漲0.1%轉為下降0.4%。

1月份的一線城市二手住宅銷售價格按年下降4.9%，降幅比前月擴大1.4個百分點，其中北、上、廣和深分別下降3.7%、4.5%、6.1%和5.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降4.4%和4.5%，降幅比前月分別擴大0.4和0.3個百分點。

上 / 下一篇新聞