電盈免費電視OTT收入齊創新高 持續經營業務蝕幅收窄三成 派息增1%

明報記者 黃志偉

若計及2022年已停止經營業務，電訊盈科去年則由盈轉虧、2022年純利為1.58億元。至於電盈旗下俗稱「黃Viu」的OTT業務則增長強勁，收入按年增21.9%至24.52億元。集團表示，由於着重提升變現及盈利能力，帶動OTT業務EBITDA按年增2.33倍至5.92億元。

黃Viu東南亞付費客僅次Netflix

董事總經理許漢卿於業績會表示，黃Viu付費用戶按年升10%至1340萬名，加上新加坡、菲律賓等部分市場價格調升，令訂閱收入按年升32%。截至去年底，黃Viu每月活躍用戶（MAU）達到6240萬名，廣告收益按年增長15%。她續稱，黃Viu於去年第四季在東南亞市場的付費用戶排行第二，僅次Netflix，而全年計的訂閱收入則排行第三。

藍Viu下半年EBITDA升4.9倍

至於「藍Viu」免費電視及相關業務，收入按年增4.6%至9.52億元，EBITDA升95.9%至1.9億元；若單計下半年EBITDA，按年急升4.9倍至1.07億元，為歷來半年次高。許漢卿指出，數碼平台註冊會員數目按年增9%至超過300萬名，而且公司為旗下藝人擴充知名度及曝光率，擴大地區版圖。電盈是次未有分別提供免費電視業務、活動及藝人管理業務的數據，而據業績簡報顯示，去年下半年旗下MIRROR六子的首輪15場個人演唱會的門票全數售罄。

今年3.12億美元銀行借貸到期

去年電盈融資成本按年急增45.7%至26.61億元，實際利率由2022年的3厘增加至去年的4.2厘。截至去年底止，電盈債務總額523.29億元，按年增4.9%，債務總額對資產總值比率為55%，按年增3個百分點。據業績簡報顯示集團平均債務期限由2022年底的3.9年增至去年底的4年，而今年將有3.12億美元的銀行借貸到期。