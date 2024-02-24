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經濟

Nvidia市值單日增2.16萬億破紀錄

【明報專訊】被高盛喻為「地球上最重要的股票」的晶片股Nvidia（美：NVDA）去年第四季業績做好，刺激股價周四（22日）勁升16%，至785.38美元，再創歷史新高，單日市值激增逾2770億美元（約2.16萬億港元），打破facebook母公司Meta（美：META）三周前所創逾1970億美元（約1.5萬億港元）的美股單日市值增加最多紀錄，而市值於周四更超越1.9萬億美元（約14.8萬億港元），繼續排名全球第四大市值股份，但距離全球第三大市值股份沙特阿美僅約1000億美元（約7800億港元）。

黃仁勳身家勁漲 全球排21

Nividia股價昨晚早段最多再升近5％，市值突破2萬億美元。彭博推算該集團行政總裁黃仁勳身家亦水漲船高，於周四單日暴漲96億美元（約749億港元），至高達692億美元（約5397億港元），財富超越另外兩名富豪包括Charles Koch及中國首富瓶裝水大亨農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，全球富豪排名躍升至第21名，且只差13億美元就能超過沃爾瑪創辦人之女愛麗絲沃爾頓（Alice Walton），躋身前二十大富豪榜。由去年初計，黃仁勳身家排名已由第128名快速爬升超過100位。

帶動晶片股做好 日台股市創新高

日、台股市齊創新高，分析指亦是受Nvidia股價大漲刺激，兩地晶片股做好成升市火車頭。當中台股更是連續兩日創新高，台灣加權指數曾破19,000點，收報18,889點，升約0.2%。台積電（台：2330）升0.7%，聯發科（台：2454）更升8.4%；日股昨假期休市，日經225指數周四升約2.2%，收39,098點，突破1989年底的歷史高位，半導體商東京電子（日：8035）單日升約6%。

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