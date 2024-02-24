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經濟

渣打業績勝預期 英股價較港再升半成

【明報專訊】渣打（2888）昨日公布2023年業績，去年受惠主要央行持續加息，除稅前基本溢利56.78億美元，以固定匯率計按年升27%，高於市場預期的55.79億美元。今年將進入減息周期，不利銀行盈利增長，惟渣打公布最新指引，預期經營收入自今年至2026年續以每年5%至7%增長，有形股東權益回報率亦料由去年的10.1%至2026年逐步升至12%，並在其後繼續提升，皆勝過市場預期。

渣打公布每股末期息0.21美元，全年派0.27美元，按年同增50%，並再進行10億美元回購。另外，渣打公布未來3年目標是回饋股東最少50億美元，及繼續提高全年股息金額。渣打中午公布業績後，午後開市股價彈升2.48%，全日上升3.65%，以62.45元高位收市。股價在倫敦延續升勢，截至晚上9時報663.4便士（約65.89港元），較港股收市再升5.51%。

內房相關撥備減52%

去年渣打淨利息收入按年升23%至95.57億美元，淨利息收益率為1.67厘，單計去年第四季為1.7厘，較第三季經調整淨息差再升0.03厘。渣打給予今年淨利息收入100億美元至102.5億美元的指引，即再有4.64%至7.25%升幅，雖然預期減息拖累淨利息收入下跌3億美元，不過會通過短期利率對冲提升4億美元抵消。

香港和內地經濟不明朗，對於會否影響渣打貸款增速，渣打亞洲區財務總監華實廉稱，雖然整體貸款增長疲弱，但該行在港貸款市佔增加，去年在貿易業務市佔提升，息口下調料有助貸款業務增長。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，去年高息環境下，香港業務貸款總額按年仍增3%。該行預期進入減息周期後，漸漸影響淨利息收入，但會經過較長時間才會傳遞到淨息差。她預期，今年香港業務貸款增長將與去年相若，減息亦有助投資胃納，帶動非利息收入增長。

去年渣打預期信貸減值按年下跌32%至5.28億美元，與中國內地商業房地產貸款相關撥備為2.82億美元，按年減少51.54%，單計第四季按季下跌九成至1800萬美元。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，目前內房相關不良貸款餘額為14億美元，當中88%已作出撥備覆蓋，雖然不排除未來進一步撥備，但相信不會太多。他認為內房市場最壞時間已過，惟需時恢復，視乎恢復購買者信心、就業等情况。此外，渣打第四季再為渤海銀行（9668）持股，再作1.53億美元減值，全年共減8.5億美元。

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