A股連升8日 恒指逼16900遇阻後倒跌

全周計，港股三大指數連升3周，國指累升3.7%，恒指累升約2.4%，科指累升1.7%，見8個月最長連升。上證綜指及深圳成指連升8日，創4年半最長升浪，滬深300指數更連升9日，創6年最長升浪。分析員預期港股仍處反覆試高，政策市仍在發展，「中特估」是目前的護盤撐市主力。

北水淨買64億 年初以來最多

大市昨天成交比周四減少4%，至960億元，南向資金淨買入64.45億元，為1月3日以來最多。個別股份方面，「中特估」概念股如中國石油（0857）先再創52周新高後，收市倒跌0.3%；中國石化（0386）連升6日後，收市跌0.4%。中海油（0883）股價突破16元創10年新高後仍靠穩，收報16.36元，升約0.5%。重磅內銀如工行（1398）升近1%，建行（0939）升0.4%，內險股中國平安（2318）連升3日，昨天再漲1.6%報37.4元。

另外，內地官媒《中國證券報》報道，央國企上市公司高股息低估值特徵明顯，在今年央企負責人業績考核中，將增加市值管理考核指標，並推展至央企控股上市公司。海通證券策略首席分析師吳信坤認為央國企估值折讓明顯，市值管理考核要求或推動央國企上市公司估值修復。數據顯示，中證央企指數市盈率10.59倍，市帳率1.05倍，股息率3.27厘；中證國企指數市盈率12.1倍，市帳率1.15倍，股息率3厘，其中，中國中鐵（0390）、中信銀行（0998）及中國鐵建（1186）等市盈率4至5倍，股息率均超過3厘。萬得全A指數市盈率16.15倍，市帳率1.43倍，股息率2.29厘。中泰證券首席策略分析師徐馳認為，多家央企表示將通過大股東增持、股份回購，以及提高分紅派息比例等。

「中特估」表現佳 分析：托底主力

第一上海首席策略師葉尚志表示，政策市仍在發展，正主動引導資金流往股市，「中特估」為托底主力，估計港股落後A股或因騰訊（0700）、美團（3690）和阿里巴巴（9988）佔恒指20％比重所致，中特估合共只佔約兩成半。