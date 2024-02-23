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經濟

香港地產

天璽‧海上樓書 最快下月推52伙招標 Belgravia Place今開價 最快周末收票

【明報專訊】《財政預算案》公布前，各發展商積極部署推售新盤。隨時成為新地（0016）龍年頭炮的啟德跑道區豪宅天璽‧海第1期，昨已上載樓書，新地副董事總經理雷霆表示，該盤最快下月招標推售，料首批不少於52伙。此外，恒地（0012）長沙灣巴域街第1期命名為Belgravia Place，恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，最快今日開價，並上載樓書及向公眾開放示範單位，料周末收票，有望下月初開售。

明報記者 江俊洋

雷霆補充，集團下季亦會推出元朗YOHO Hub第2期及屯門兆康NOVO LAND第3期，繼續「月月有樓賣」。新地代理總經理陳漢麟表示，首批招標單位主打4房戶，亦會考慮推出低座大樓單位，料下周向公眾開放示範單位，但需預約參觀。樓花期約21個月的天璽‧海第1期涉256伙，據樓書顯示，項目4房戶佔約七成，實用介乎1089至2196方呎。今期最細單位由兩房541方呎，到最大單位的MANSION 2的HARBOUR HOUSE，涉及樓層由地庫、地下、1樓至3樓，實用4608方呎，屬4房特色戶，另設775方呎平台、201方呎花園及1516方呎天台，料享維港海景。另項目提供250個住客車位，分佈於兩層停車場。

天璽‧海特色戶面積高達4608呎

此外，同系已屆現樓的何文田天鑄，新錄今年首宗一手成交，位於7座23樓C室，實用1581方呎4房雙套間隔，透過招標以4350萬元售出、實呎2.75萬元。成交紀錄冊顯示，買家成交期為180日，可獲贈部分家俱。值得留意，天鑄7座20樓C室，面積及間隔與上述新成交單位一樣，2017年6月成交價為6616.2萬元、實呎4.18萬元，意味上述新成交單位價位，比逾6年前低約2266萬元或三成。同系天水圍YOHO WEST，昨連沽兩伙位處第3A座，屬實用342及410方呎的1房、兩房單位，成交價分別511.4萬及573萬元，實呎1.49萬及1.39萬元。踏入龍年後，YOHO WEST累售10伙，吸金約5500萬元。

萬科香港大埔項目擬下半年推

去年第四季主力推售長沙灣西洋菜北街曉柏峰的恒基營業（一）部，旗下樓花期約17個月的Belgravia Place，總經理林達民稱，項目位處傳統市區地段，曉柏峰位處較恬靜地段，兩盤定位各有不同。他重申，樓盤定價將參考九龍新盤，並以年輕買家為主要對象。另外，萬科香港董事總經理周銘禧表示，公司今年主力推售兩個樓盤，包括大埔馬窩路大型住宅項目，正準備樓書及示範單位，擬下半年推出；而去年推售的長沙灣連方亦將計劃加推，最快今年中獲批入伙紙。

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