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經濟
2024年2月23日星期五
股市最前線
星吸4200公司設地區總部遠超港 彭博研究：星人才經濟多元化 港金融有中國因素優勢
匯豐料下周預算案「撤辣」機率大
惠譽確認港AA-評級 展望維持穩定
A股做好 恒指漲239點締三連升
高盛升匯控未來4年每股盈利預測
港上月CPI按年升1.7% 連續3月放緩
攜程去年多賺6倍至99億 受惠旅業復蘇 今年仍有增長空間
信置基礎溢利增5% 淨現金433億
希慎去年蝕8.72億 全年派息減25%
福布斯2024港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富
聯想上季少賺23% 營業額連續兩季增長
香港電訊去年多賺近2% 全年派息升
Nvidia上季利潤飈近8倍 CEO黃仁勳：全球需求正激增
亞洲半導體股漲 日經指數創新高
美聯儲會議紀錄：有官員憂過早減息 遏通脹進程或停滯
張兆聰：有色金屬相對落後 中鋁可吼
人民幣定存高息精選
植耀輝：AI概念股每次回調入手
方保僑：HKSOS求救App 適合戶外活動發燒友
技術取勝：東岳調整料6.5元有支持
盧駿匡：恒指倘破17135點 後市一片光明
劉思明：內地多省寒潮 煤股油股炒高
周顯：多數人沒財富比例感
譚新強：普京大計三部曲？
湯文亮：有舖有樓畀人笑 只在香港發生
加拿大卡加利人口增 樓價可追落後
天璽‧海上樓書 最快下月推52伙招標 Belgravia Place今開價 最快周末收票
仲量聯行：減辣3個月內BSD增16宗 料樓價續跌
代理行不足兩月大減253間 逾6年新低
新馬仔長子沽碧瑤灣3房 涉1600萬 45年升48倍
太古城車位劈價後 一周沽270個
九倉置業：海港城去年銷售額人流跑贏大市
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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