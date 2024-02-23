福布斯2024港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富

十大排名變動不大 周凱旋首上榜排35

十大香港富豪榜中變動不大，恒地（0012）創辦人李兆基及新世界（0017）鄭家純及家族亦再度包辦香港富豪榜第2及第3名，財富分別達270億美元及221億美元，分別按年縮水10.89%及23.53%。新地（0016）郭老太鄺肖卿因身家縮水，而與華置（0127）大股東劉鑾雄（大劉）交換位置；劉鑾雄由2023年的第8名，2024年「升呢」至第6名，財富131億美元，按年接近持平；郭老太由2023年的第6名，跌至2024年的第8名，財富由152億美元縮水至114億美元，按年跌幅達25%。

榜單上第4及第5名繼續是李錦記的李惠森兄妹、會德豐及九龍倉（0004）吳光正家族，財富分別為177億美元及137億美元，分別縮水8.29%及18.93%；第7名、第9名及第10名分別為嘉華（0173）呂志和、阿里巴巴（9988）主席蔡崇信及有「玩具大王」之稱旭日國際蔡志明。

至於李嘉誠次子、電盈（0008）主席李澤楷排名升一位至第19名，財富44億美元；新地郭氏家族成員，包括郭基俊和郭基浩位列第17名，財富46億美元、郭炳江和郭基煇列第20名，財富40億美元；郭炳聯、郭顥澧、郭基泓為第21名，財富39億美元等。