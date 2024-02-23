信置基礎溢利增5% 淨現金433億

現時土儲可應付未來數年發展

信置續指出，位於中港、新加坡及澳洲悉尼的土地儲備可建樓面約1950萬方呎，足以應付未來數年的發展需要。今年公司將推出中環ONE CENTRAL PLACE、元朗柏瓏III項目，並預期油塘通風樓物業發展項目，以及日出康城第13期將於今年獲發預售樓花同意書。

期內入帳售樓收入增七成

期內信置入帳的售樓收入達66.35億元，按年增長70.15%，主要來自出售西南九龍的維港滙第二期及第三期，和旺角ONE SOHO等。地產發展業務經營溢利近8.57億元，按年減少24.37%。集團期內亦推售新盤黃竹坑海盈山及將軍澳的凱柏峰III，分別已售出6.5%及26.7%。

在租務方面，期內信置錄得的總租金收益近17.77億元，按年增長2.8%，主要受惠於通關以及遊客和商務旅客重遊香港有關；分部盈利則微跌至14.79億元。酒店部門期內錄2.54億元經營溢利，按年增長10.6%。截至去年底，其手持現金多達441.3億元，淨現金432.98億元。

信和酒店中期虧轉盈 恢復派息

信置的母公司尖沙咀置業（0247）期內股東應佔基礎溢利及股東應佔溢利分別按年增長5.98%及7.28%，達到16.53億元及14.68億元；每股派中期息0.15元，亦按年持平。同系信和酒店（1221）中期則扭虧為盈，股東應佔溢利2880萬元，每股恢復派中期息0.015元。