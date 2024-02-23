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經濟

攜程去年多賺6倍至99億 受惠旅業復蘇 今年仍有增長空間

【明報專訊】內地旅行服務平台攜程（9961）公布第四季及全年業績，第四季按年少賺36.9%至12.97億元（人民幣，下同）；撇除去年一次過收入等影響，第四季純利為26.75億元，按年大增4.37倍。全年則多賺6.07倍至99.18億元。攜程集團首席執行官孫潔表示，隨着旅遊限制放寬、簽證申請和航班運力逐步恢復，相信今年出行需求具增長空間。公司績後股價大升逾7%，昨高見357.8元，收報355.6元，同創回港第二上市近3年來新高。

明報記者 黃志偉

受惠於旅遊市場的顯著復蘇，攜程第四季收入按年升1.05倍至103.38億元（見表），勝預期的102.1億元；其中，住宿預訂收入增 1.31倍至39.03億元；交通票務收入升86.3%至41.06億元；旅遊度假收入升3.29倍至7.04億元；商旅管理收入升1.29倍至6.34億元。公司稱，第四季國內外業務繼續呈現強勁復蘇態勢，出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%以上，相比國際航空業客運量恢復至60%。

績後股價飈7% 近3年新高

不過，由於2022年第四季其他收入由27.45億元，轉為去年支出9.03億元，拖累純利表現。若撇除股權報酬費用及相關允價值變動損益等項目，第四季純利為26.75億元，相對2022年同期為4.98億元。

國際航班運力重返疫前七成

孫潔於電話會議時指出，中國旅遊市場具強勁的增長勢頭，尤其新年期間，國內遊客數按年增長34%，國際旅遊也持續恢復，航班運力達到疫情前七成左右。她續稱，免簽證政策對中國旅客愈趨便利，集團觀察到，新年期間，中國遊客實行免簽證的市場的恢復速度加快。

孫潔又表示，由於去年旅遊增長勢頭在新年後才開始，料今年首季因低基數效應以呈現強勁按年增長，第二季則較疲軟。至於國際市場，她指該業務保持中高雙位數的按年增長，認為集團在旅遊市場中繼續扮演非常重要的角色。

相關字詞﹕業績 攜程

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