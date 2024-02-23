明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

A股做好 恒指漲239點締三連升

【明報專訊】A股繼續做好，帶動港股三連升，恒指昨日再次由跌轉升，更以接近全日高位收市，全日升239點，收報16,742點，3日累升578點，但再度未能突破100天線，成交1001億元，連續兩個交易日有千億元成交。

成交連續兩日破千億

隔晚美股個別發展，恒指昨日低開13點後最多曾跌78點，但A股發力再升，恒指即見反彈，收市升239或1.45%；國指收報5758點，升115點或2.1%；科指收報3410點，升58或1.76%。A股維持升勢，上證指升37點，報2988點，連升7日，深成指升67點，兩市成交合計則縮減逾一成至8224億元。

大股東提私有化 中國中藥飈24%

北水連續第6日淨流入，昨吸資47.77億元，6日累計流入205.42億元。美團（3690）及騰訊（0700）分別見北水淨流入5.6億元及1.95億元，油價上升，中海油（0883）及中石油（0857）分獲北水淨買7.73億元及2.12億元，獲大股東及投資者提私有化的中國中藥（0570）大升24%，昨遭北水淨沽7.53億元；南水北上合計淨流入36.9億元人民幣，為連續第2日吸資。資源股受惠油價上升，中海油、中石油升逾半成，兗礦能源（1171）升8.6%，中國神華（1088）亦升5%；科技股全線做好，ATMXJ齊升，攜程集團（9961）季績理想，股價升7.3%；匯控（0005）再跌1%、恒生（0011）則升1.9%。

分析：下個目標17135點

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指收於16,700點之上，加上維持千億成交，估計有力上試17,000點，上一個頂位為1月2日盤中的17,135點，以現時的政策力度和決心來看，17,135點可以看作為首階段目標。

上 / 下一篇新聞

星吸4200公司設地區總部遠超港 彭博研究：星人才經濟多元化 港金融有中國因素優勢
星吸4200公司設地區總部遠超港 彭博研究：星人才經濟多元化 港金融有中國因素優勢
匯豐料下周預算案「撤辣」機率大
匯豐料下周預算案「撤辣」機率大
惠譽確認港AA-評級 展望維持穩定
惠譽確認港AA-評級 展望維持穩定
高盛升匯控未來4年每股盈利預測
高盛升匯控未來4年每股盈利預測
港上月CPI按年升1.7% 連續3月放緩
港上月CPI按年升1.7% 連續3月放緩
攜程去年多賺6倍至99億 受惠旅業復蘇 今年仍有增長空間
攜程去年多賺6倍至99億 受惠旅業復蘇 今年仍有增長空間
信置基礎溢利增5% 淨現金433億
信置基礎溢利增5% 淨現金433億
希慎去年蝕8.72億 全年派息減25%
希慎去年蝕8.72億 全年派息減25%
福布斯2024港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富
福布斯2024港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富
聯想上季少賺23% 營業額連續兩季增長
聯想上季少賺23% 營業額連續兩季增長
香港電訊去年多賺近2% 全年派息升
香港電訊去年多賺近2% 全年派息升
Nvidia上季利潤飈近8倍 CEO黃仁勳：全球需求正激增
Nvidia上季利潤飈近8倍 CEO黃仁勳：全球需求正激增
亞洲半導體股漲 日經指數創新高
亞洲半導體股漲 日經指數創新高
美聯儲會議紀錄：有官員憂過早減息 遏通脹進程或停滯
美聯儲會議紀錄：有官員憂過早減息 遏通脹進程或停滯
張兆聰：有色金屬相對落後 中鋁可吼
張兆聰：有色金屬相對落後 中鋁可吼
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：AI概念股每次回調入手
植耀輝：AI概念股每次回調入手
方保僑：HKSOS求救App 適合戶外活動發燒友
方保僑：HKSOS求救App 適合戶外活動發燒友
技術取勝：東岳調整料6.5元有支持
技術取勝：東岳調整料6.5元有支持
盧駿匡：恒指倘破17135點 後市一片光明
盧駿匡：恒指倘破17135點 後市一片光明
劉思明：內地多省寒潮 煤股油股炒高
劉思明：內地多省寒潮 煤股油股炒高
周顯：多數人沒財富比例感
周顯：多數人沒財富比例感
譚新強：普京大計三部曲？
譚新強：普京大計三部曲？
湯文亮：有舖有樓畀人笑 只在香港發生
湯文亮：有舖有樓畀人笑 只在香港發生
加拿大卡加利人口增 樓價可追落後
加拿大卡加利人口增 樓價可追落後
天璽‧海上樓書 最快下月推52伙招標 Belgravia Place今開價 最快周末收票
天璽‧海上樓書 最快下月推52伙招標 Belgravia Place今開價 最快周末收票
仲量聯行：減辣3個月內BSD增16宗 料樓價續跌
仲量聯行：減辣3個月內BSD增16宗 料樓價續跌
代理行不足兩月大減253間 逾6年新低
代理行不足兩月大減253間 逾6年新低
新馬仔長子沽碧瑤灣3房 涉1600萬 45年升48倍
新馬仔長子沽碧瑤灣3房 涉1600萬 45年升48倍
太古城車位劈價後 一周沽270個
太古城車位劈價後 一周沽270個
九倉置業：海港城去年銷售額人流跑贏大市
九倉置業：海港城去年銷售額人流跑贏大市