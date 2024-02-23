A股做好 恒指漲239點締三連升

成交連續兩日破千億

隔晚美股個別發展，恒指昨日低開13點後最多曾跌78點，但A股發力再升，恒指即見反彈，收市升239或1.45%；國指收報5758點，升115點或2.1%；科指收報3410點，升58或1.76%。A股維持升勢，上證指升37點，報2988點，連升7日，深成指升67點，兩市成交合計則縮減逾一成至8224億元。

大股東提私有化 中國中藥飈24%

北水連續第6日淨流入，昨吸資47.77億元，6日累計流入205.42億元。美團（3690）及騰訊（0700）分別見北水淨流入5.6億元及1.95億元，油價上升，中海油（0883）及中石油（0857）分獲北水淨買7.73億元及2.12億元，獲大股東及投資者提私有化的中國中藥（0570）大升24%，昨遭北水淨沽7.53億元；南水北上合計淨流入36.9億元人民幣，為連續第2日吸資。資源股受惠油價上升，中海油、中石油升逾半成，兗礦能源（1171）升8.6%，中國神華（1088）亦升5%；科技股全線做好，ATMXJ齊升，攜程集團（9961）季績理想，股價升7.3%；匯控（0005）再跌1%、恒生（0011）則升1.9%。

分析：下個目標17135點

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指收於16,700點之上，加上維持千億成交，估計有力上試17,000點，上一個頂位為1月2日盤中的17,135點，以現時的政策力度和決心來看，17,135點可以看作為首階段目標。