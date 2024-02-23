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經濟

匯豐料下周預算案「撤辣」機率大

【明報專訊】匯豐發表最新報告表示，預料港府很大機會在最新一份《財政預算案》撤銷樓市「辣招」，或顯著放寬「辣招」。該行認為，更大膽的政策舉措將有助穩定樓市、提振市場情緒，甚至支持地產商及銀行股價。若然落實，亦有助抵消負面財富效應對消費的影響、緩解房產市場風險，進而帶動利率環境正常化；吸引更多外國人來港生活和工作，甚至改善政府財政狀况。另外，新鴻基地產（0016）執行董事郭基煇昨日出席一公開場合時表示，已表達「撤辣」訴求。

匯豐報告稱，在面對賣地大減、財政赤字增加、樓價下跌及媒體和業界連番評論，其對政府最終「撤辣」感樂觀，並認為正值其時。若當局落實「撤辣」，料會支持富時香港指數內地產及金融類股份，並有助改善處於掙扎中的股市。雖然在待售樓盤存貨有待消化，及高按揭息環境下，不致預期樓市會V形反彈，但認為一旦「撤辣」，有助穩定樓市及促進交投。這最終有助改善發展商的盈利前景，亦紓緩對銀行的壓力，甚至令建築公司受惠。該行預期，當局會在買家印花稅、新住宅從價印花稅、住宅物業壓力測試及額外印花稅，作出改變。

新地郭基煇：已向政府表達訴求

新地執董郭基煇昨日表示，地產建設商會及新地已向政府表達「撤辣」訴求，並指樓價從高位跌近25%已產生顯著負財富效應，以私樓價格及資產值變化計算，已有2.5萬億元財富被蒸發，同時有超過180萬私人住宅及居屋業主受到影響，觸發到他們能否累積財富及願意消費，呼籲政府應該予以重視。

相關字詞﹕郭基煇 新鴻基地產 匯豐

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