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經濟

星吸4200公司設地區總部遠超港 彭博研究：星人才經濟多元化 港金融有中國因素優勢

【明報專訊】彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）發表報告稱，新加坡與香港的競爭自2020年以來愈演愈烈，惟愈來愈多跨國企業選址新加坡而非香港作為亞洲總部，去年已錄得4200家落戶新加坡，遠遠超出香港的1336家。報告表示，新加坡與西方國家的關係、人才儲備、經濟多元化、稅務優惠等（見表），吸引企業設立地區總部，甚至許多中國企業為「對冲地緣政治風險」及擴大國際業務，亦選擇新加坡而非香港。

明報記者 蕭嘉聰、江陵凱

報告認為，雖然香港利得稅為16.5%，稍低於新加坡的17%，不過新加坡提供更多便利措施，令各種金融活動的稅率可降低至13.5%或以下，亦有為外國企業制定具體稅收計劃等，2019年以來吸引了大量跨國企業落戶，相信當地作為亞洲首選總部所在地的領先地位或會延續至少5年。現時聯邦快遞（美： FDX）、微軟（美：MSFT）、Google等地區總部均設於新加坡；TikTok和時裝巨頭Shein的公司總部亦設於新加坡，阿里巴巴（9988）、華為亦在新加坡擴展業務；預期將有更多在美上市的內地企業，或會仿效電動車製造商蔚來汽車（9866）在新加坡上市並設立辦公室。

港資本市場股票交易仍領先

不過報告同時表示，中國企業的融資需求應可鞏固香港資本市場優勢；香港暫在東南亞和南亞尚未發揮同樣的作用，而財富管理資金流向則有利於新加坡，但亦有可能回流香港。

由於內地企業融資需要巨大，相信在可見未來下，香港仍會較新加坡獲得更多資本市場業務和股票交易量，後者將在貨幣交易和衍生商品方面繼續領先香港。彭博研究預計，在內地企業海外上市加速審批、更多大型企業雙重上市、獨角獸上市以及中國ADR「回歸」的推動下，香港今年IPO總額可能達到200億美元，新加坡仍難以從中國手中取得相關交易。

市場已有聲音認為，香港應推出措施吸引國際企業落戶，例如畢馬威日前建議，港府可向在港設立總部的國際企業所得的合資格利潤以標準稅率的50%徵稅，吸引更多國際企業在港設立地區總部。

德勤：可善用土地助外企落户

德勤中國華南區稅務與商務諮詢副領導人鄧偉文表示，雖然彭博研究的兩地跨國公司設立總部數目存在差異，但兩地稅制差異並不大，不認為香港失去競爭力。鄧偉文續稱，跨國公司於新加坡成立總部會享有稅務優惠，惟香港未有如此，盼下周三（28日）《財政預算案》能公布相關措施。他預計，政府可考慮善用土地助外企於港落户，以及其他便利政策如遷冊機制，以簡易遷冊程序，方便外企將註冊地轉移香港。

學者：美歐企政治考量 港難扭轉

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，香港及新加坡競爭國際企業落戶最大因素在於地緣政治的考量，美資及歐資企業在貿易戰下有一定擔憂，本港政府亦難以通過其他措施扭轉問題。不過他表示，香港仍可成為一帶一路國家企業與內地發展的橋樑，毋須過於擔心競爭力問題。

相關字詞﹕利得稅 資本市場 麥萃才 財富管理 國際金融中心 一帶一路 新加坡 香港

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