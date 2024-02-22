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酒店業主聯會徐英偉：籲大灣區設盛事日曆吸全國旅客

【明報專訊】前周六至上周六（本月10日至17日、農曆年初一至年初八）內地春節黃金周8日期間，錄得共約143.6萬旅客訪港，其中125.5萬屬內地旅客，與去年同期有限度通關時比較分別勁升近7倍及11倍，酒店業亦明顯受惠。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日出席「107動力」主辦的活動時表示，是次農曆新年期間本港整體酒店入住率介乎85%至90%，表現優於預期。向前望的話，他建議，本港與澳門及大灣區內地9個城市日後在農曆新年等旅遊旺季期間共同制訂盛事日曆（event calender），吸引全國旅客以香港為中心來大灣區度過整個黃金周。

一連8日的內地春節黃金周上周六結束，其間整體來港旅客達143.6萬，與2018年同期相若，當中，內地來港旅客達125.5萬，超過2018年同期水平。

酒店業主聯會徐英偉昨日在「107動力」舉行的「智圓雅聚」午餐會上表示，該會在農曆新年前曾與政府開會，得知內地旅行團報名來港的數量不多，因此亦曾擔心農曆新年內地訪港旅客數量未如理想，但結果錄得強勁增長，令他及酒店業界喜出望外。

徐英偉表示：「今時今日內地旅客鍾意慢遊，不喜歡跟旅行團，故我們見到今年農曆新年期間很多自由行旅客來港，帶動在年初一至年初四期間，很多本港酒店入住率達九成或以上，而且今年政府亦舉辦很多活動或盛事，令旅客在香港玩更長時間，之後幾日的酒店入住率亦沒有顯著下跌，所以年初七入住率仍高達85%，這是頗理想的數據。」

內地過夜旅客多坐高鐵來港 帶旺油尖旺

是次農曆新年期間本港整體酒店入住率高達85%至90%，當中，徐英偉指出，由於不少內地高消費或過夜旅客乘坐高鐵來港，因此不止鄰近高鐵站的尖沙嘴區酒店受惠，整個油尖旺區酒店亦大收旺場，他表示：「內地高消費旅客坐數個小時高鐵才來到香港，通常都會過夜，而且他們的行程往往不止包括香港，亦會去澳門、廣州及深圳等其他大灣區城市，這便是政府近年積極推廣的大灣區『一程多站』旅遊方式，現時已經開始見到成效。」

徐英偉將上述大灣區「一程多站」旅遊方式，比喻為港人到日本關西旅遊時一般都會去齊大阪、京都及神戶等三大城市，而即使神戶酒店價格顯著低於大阪，但大部分港人不會因此便去神戶住酒店，由此來說明本港酒店在此模式下仍具備競爭力：「即使神戶酒店價格便宜，而且車程亦很短，但香港旅客不會為了住平啲就去神戶住酒店，我相信內地高消費的訪港旅客與訪日的香港旅客一樣，旅遊時希望玩到盡，不會這麼辛苦夜晚趕最後一班車只為了去住平價酒店。」

籲內地提高訪港旅客免稅額 帶旺零售業

是次農曆新年期間內地旅客入住油尖旺區酒店後，徐英偉指出，他們往往在附近飲飲食食，兩至三日的行程中一般包括到尖沙嘴星光大道打卡，再坐天星小輪到中環，然後乘纜車到山頂，銅鑼灣亦是購物熱點，而家庭客則會到海洋公園或迪士尼樂園，他形容：「香港市內仍有很多亮點，令內地旅客覺得很有特色。」

雖然本港整體酒店農曆新年期間入住率高達85%至90%，但徐英偉透露，酒店餐飲部的生意普遍未如理想，顯示業界仍有改善空間。另外，目前內地訪客來港購物免稅額僅5000元，亦有待提升，料可帶旺本港零售業，徐英偉表示：「購物是旅客的重要體驗，內地旅客來港購物期間拍照在社交媒體朋友圈上分享，便是很好的體驗，而且他們亦可以買到正版貨甚至是獨有的款式。」

大灣區11城市協作吸客 以香港做「膽」

「香港政府一站通」網站目前已列出不少文化、康樂及運動等盛事資訊，徐英偉認為這是好事，有助旅行社及酒店合作規劃旅遊套餐吸客，向前望的話，他建議，本港與澳門及大灣區內地9個城市日後在農曆新年等旅遊旺季期間共同制訂盛事日曆，吸引全國旅客以香港為中心來大灣區度過整個黃金周。

徐英偉表示：「大灣區『一程多站』的旅遊，以農曆新年為例，如果我是一名北方旅客，若年初一至年初三來香港，年初四至年初五到澳門，年初六至年初七到深圳及廣州分別有不同的盛事表演，會是相當愉快的體驗。大灣區11個城市之間即使大家都會搶客，但亦可以在無衝撞的情况下互相規劃互相提升，爭取的是全國旅客，令他們在春節來大灣區旅遊，而非選擇到哈爾濱滑雪或到海南島享受陽光與海灘。」

他表示，在大灣區11個城市中，相信大部分南下的旅客均會來香港，好似買馬一樣，在以香港作為「膽」的情况下，再拖其他城市作為「腳」，共同制訂有吸引力的盛事日曆，吸引全國甚至全球更多旅客來大灣區旅遊。

港旅遊業包羅萬有 吸不同模式旅客

總結是次訪談時，徐英偉指出，內地以至全球高消費的旅客有很多，但問題是本港如何提供良好的體驗及消費，去吸引他們來享受；而且本港旅遊業的特色是包羅萬有，故可以吸引不同消費模式的旅客，例如背包客可以來港遊山玩水、家庭客可以來港參觀主題公園，豪客可以來港食米芝蓮餐廳住六星級酒店，一樣會受到歡迎。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕盛事日曆 大灣區 酒店入住率 酒店業主聯會執行總幹事徐英偉

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