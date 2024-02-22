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經濟

香港地產

「YOHO MIX 元點」料次季落成

【明報專訊】元朗大地主新地（0016），旗下YOHO Hub商場部分，已正式命名為「YOHO MIX 元點」，並會於今年次季落成。新地代理租務部副總經理（租務）黃佩玲表示，連同由交通廣場翻新而成的「YOHO PLUS 加點」，以及原有的YOHO MALL I（形點I）和YOHO MALL II（形點 II），合組成總零售面積達120萬方呎的大型零售版圖，提供逾410個商戶。

楊建文2386萬購觀塘物業

另觀塘寧晉中心兩個中層C室，面積同為1283方呎的單位，本月初以1193.19萬元易手，兩伙合共2386.38萬元，呎價9300元，登記買家為富泰實業發展有限公司，公司董事為伯恩光學創辦人楊建文等。原業主2010年5月分別以587萬及501.6萬元購入兩個單位，共1088.6萬元，現轉售帳面獲利1297.78萬元，物業近14年升值約1.19倍。

美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，上環干諾道中168至200號招商局大廈中層12至16室，面積約6223方呎，業主意向價約1.15億元放售，呎價1.85萬元。

招商局大廈單位1.15億放售

據悉，上述物業由沿海家園（1124）持有，2010年1月以逾6751.9萬元購入作集團總部，若成功以意向價出售，帳面可獲利4748萬元或70%。

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