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經濟

香港地產

方文雄等3100萬沽松柏新邨 返7年前價

【明報專訊】除發展商減價賣樓外，亦有老牌發展商家族私人持有之物業以低價售出，其中由協成行董事總經理方文雄及相關人士持有、位於東半山松柏新邨F座中層F1室3房1套戶，實用1525方呎，上月底以3100萬元售出，實呎20,328元。資料顯示，同座同面積低5層單位，2017年連車位以3000萬元易手，計及車位及樓層因素，是次方文雄等售出單位，成交價與7年前水平相若。方文雄等早在1994年連車位以744萬元購入，未計車位價值，現帳面已獲利2356萬元或3倍多。

OASIS KAI TAK開放式戶

首跌穿500萬

另市場消息指出，啟德OASIS KAI TAK 3座極低層C室，實用275方呎，開放式間隔，最新以470萬元易手，為屋苑二手價首次跌穿500萬元水平，實呎17,091元，原業主2017年518萬元一手購入，當年為項目入場費最低單位，現帳面蝕48萬元，連使費料實蝕約70萬元或約13%。

貝沙灣3房海景戶6.5萬租出

二手買賣交投雖然淡靜，市場卻續錄不少二手大額豪宅租賃個案。利嘉閣分區董事黃祥湧表示，薄扶林貝沙灣2期3座高層A室，實用面積約1366方呎，3房1套連工人套房間隔，望海景，以月租6.5萬元租出，實用呎租約48元，屬市價水平，租客為外區家庭客。據悉，業主2016年以3160萬元購入，租金回報約2.5厘。

區內客5.68萬租海日灣3房海景戶

新界區方面，大埔白石角半新盤海日灣錄罕見大額租賃成交。美聯物業分行助理聯席董事汪子龍表示，海日灣A2座中層B室，實用面積1411方呎，3房1套間隔，單位享海景，間隔四正。據悉，單位早前以月租6萬元放租，減價3200元或5.3%，以月租5.68萬元承租，實用呎租約40元，新租客為區內家庭客。是次為繼去年8月，即近半年來屋苑首宗超過5萬元月租的租賃成交。業主2019年3080.2萬元一手購入，租金回報逾2.2厘。

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