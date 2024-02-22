方文雄等3100萬沽松柏新邨 返7年前價

【明報專訊】除發展商減價賣樓外，亦有老牌發展商家族私人持有之物業以低價售出，其中由協成行董事總經理方文雄及相關人士持有、位於東半山松柏新邨F座中層F1室3房1套戶，實用1525方呎，上月底以3100萬元售出，實呎20,328元。資料顯示，同座同面積低5層單位，2017年連車位以3000萬元易手，計及車位及樓層因素，是次方文雄等售出單位，成交價與7年前水平相若。方文雄等早在1994年連車位以744萬元購入，未計車位價值，現帳面已獲利2356萬元或3倍多。