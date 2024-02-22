千望推餘貨 變相減價兩成

以3樓C室為例，實用151方呎開放式間隔連97方呎平台，價單定價552.9.萬元，扣除最新直減折扣46%、60日提早成交1%折扣後，最新折實價293萬元（實呎1.94萬元），相對舊折實價392.6萬元（實呎約2.6萬元），減幅約25%。千望自2021年5月推出至今累售約68伙，現尚餘約15伙待售。

ASTER變相減價4%

嘉里（0683）旗下早前租轉賣、已屆現樓的跑馬地THE ASTER，加推18伙，提供最高折扣約14%，相對去年最高折扣9.25%，變相減價約4%；單位實用581至660方呎，扣除最高約14%折扣優惠後，折實價約1533萬至1902萬元，折實呎價2.47萬至3.07萬元。項目亦推3款新付款計劃，包括兩年定息1.5%一按貸款，最高貸款額為樓價八成；或買家可向指定財務機構申請最高85%一按貸款，最長還款期25年；或360天成交期，提前成交獲3.75%回贈。

本月暫錄6宗新盤撻訂

成交方面，內房龍湖（0960）啟德現樓尚．珒溋，新售出第2座40樓A室，實用1585方呎4房雙套間隔連平台及天台，成交價6512萬元，實呎4.1萬元。另中海外（0688）跑道區維港1號，連售兩伙第2A座單位，實用440及763方呎、屬兩房及3房戶型，成交價828.1萬及1809.9萬元，實呎1.88萬及2.37萬元。

綜合市場資訊，2月至昨日主要新盤錄約6宗撻訂，恒地（0012）長沙灣西洋菜北街曉柏峰首錄撻訂，為A座12樓A4室，實用185方呎開放式戶，早前以313.3萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金，涉逾15萬元。