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經濟
2024年2月22日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
匯控去年多賺78%遜預期 尾季淨息差利息收入齊倒退 績後港英股價挫
反駁「香港玩完論」 祈耀年：擁光明未來
交行持股減值 致上季利潤大跌
恒生去年多賺58％ 大增派息六成
東亞少賺5.5％遜預期 股息0.18元
小巴牌價急挫 業界：50部「斷供」被拖走 「還息不還本」計劃完結 供款增兩倍
上月綜合利率回落至2.87厘
恒指升255點 北水連續5日淨流入
摩通申報減持港交所至5%以下
冠君分派跌14% 料今年續有下行風險
盈大去年虧損收窄至4.66億
中國中藥獲母企溢價34%提私有化
Groq研發LPU挑戰Nvidia 專為大型語言模型而設 生成答案速度超GPU
躋身道指成分股 亞馬遜早段做好
澳洲超市Woolworths涉抬價受查 CEO宣布9月退休
張兆聰：落後高啤打選車股 小注博零跑
港元定存高息精選
技術取勝：快手或挑戰重要阻力50元
劉思明：港股現階段分散投資 宜逆向操作
周顯：港股黑暗期 港交所難控制
湯文亮：銀行call loan 嚇怕買樓收租
黃竹坑站Blue Coast最快下月推 兩期共涉1200伙 長實趙國雄：項目每呎成本2.8萬
會德豐康城12期快命名 去年8月已批預售
千望推餘貨 變相減價兩成
方文雄等3100萬沽松柏新邨 返7年前價
「YOHO MIX 元點」料次季落成
酒店業主聯會徐英偉：籲大灣區設盛事日曆吸全國旅客
看淡今明兩年樓價 建銀國際證券料再跌10%至15%
劉思明：港股現階段分散投資 宜逆向操作
【明報專訊】港股及內地A股沒有受外圍股市疲軟影響，昨天繼續做好且升勢全面，氣氛保持向好。主題不斷輪流炒作，宜採取逆向操作，避免被市場牽着走。
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匯控去年多賺78%遜預期 尾季淨息差利息收入齊倒退 績後港英股價挫
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