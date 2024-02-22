澳洲超市Woolworths涉抬價受查 CEO宣布9月退休

被問抬價等不滿離席 引發公關災難

班杜奇本周接受澳洲廣播公司（ABC）節目訪問期間，因不滿記者質問超市抬價等問題一度離席，被視為公關災難。

59歲的班杜奇加入Woolworths 13年，其中近9年擔任總裁。Woolworths周三向澳洲證券交易所（ASX）發布聲明，宣布班杜奇將於9月退休，由公司的電子商務部主管巴德維爾（Amanda Bardwell）接任總裁。

當澳洲民眾正承受生活成本高企的壓力，Woolworths周三公布半年期利潤高達9.29億澳元（約47.6億港元），部分歸因於食品業務利潤率增加。雖然業績表現佳，但Woolworths的聲譽卻因涉嫌哄抬價格受損。Woolworths與競爭對手Coles控制了全國65%食品雜貨市場，班杜奇原定下月出席參議院對超市食品雜貨的定價調查。Woolworths等大型超市也正遭到澳洲競爭及消費者委員會的調查，該監管機構旨在查明這些超市定價的決策及其與農產品供應商的關係。Woolworths與Coles被懷疑哄抬價格，以及與供應商和農民存在不公平交易。

班杜奇本周的公關災難增加他的下台壓力。他日前接受ABC節目訪問，被問及澳洲超市行業是否「高度集中」，即缺乏市場競爭時，班杜奇否認，並一度離席以示不滿。

（衛報）

[國際金融]