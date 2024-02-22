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經濟

冠君分派跌14% 料今年續有下行風險

【明報專訊】冠君產業信託（2778）公布2023年全年業績，可分派收入跌13.6%至11.22億元，每基金單位分派減13.9%至16.83仙。集團指今年整體復蘇之路崎嶇不平，信託租金收益及每基金單位分派料會繼續面臨下行風險。

受惠於零售銷售大幅回升，朗豪坊商場有穩健表現，但無助抵消寫字樓租金下跌的影響。全年信託租金收益跌2%至23.12億元，物業收益淨額跌4.2%至19.46億元（見表）。

今年近52億貸款及票據到期

截至去年底，花園道3號及朗豪坊辦公樓出租率分為82.8%及93.3%，與2022年底相若；租金方面每平方呎則為91.7元及45.9元、分別按年跌8%及0.2%。冠君產業信託行政總裁侯迅表示，基於寫字樓需求下降及供應量增加的情况，預料中環甲級寫字樓市場今年仍然充滿挑戰。公司會密切留意市場上的機遇，並繼續以靈活的租賃策略滿足不同租戶的需求。由於市場競爭激烈，她預期花園道三號的租金將持續受壓。公司將繼續保持靈活，推出更多活動以吸引人流，保持旗下物業的出租率及租金回報率。

截至去年底公司資產負債比率為22.8%，按年增0.3個百分點。高息環境令現金融資成本於期內增加41.3%至5.9億元。冠君今年有近52億元銀行貸款及中期票據到期，冠君投資及投資者關係總監陸嘉萍稱，公司於去年底持有的現金及存款為9.81億元，及未提取的已承諾備用債務貸款額為38.57億元，財政狀况仍穩健安全，又透露已正積極尋求融資機會來確保金融穩定的承諾，包括與銀行商討為即將到期的貸款進行再融資，及利用中期票據計劃籌集資金。

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