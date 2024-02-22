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經濟

摩通申報減持港交所至5%以下

【明報專訊】聯交所股權披露顯示，摩根大通申報於2月15日，同時減持港交所（0388）、比亞迪（1211）至5%以下，低於披露門檻水平。

摩通當日在場內減持80.8萬股港交所，每股平均價247.2075元，場外均價246.48元，持股量由5%降至4.94%；又同時申報減持比亞迪454.33萬股，場內均價181.5965元，場外均價182.4891元，持股量由5.04%降至4.62%。

摩通過往在市場不時進行港交所及比亞迪股份買賣，持股水平長期徘徊在5%上下附近，並且維持長、短倉運作，以及提供借貨服務。

其申報的權益，將投資經理、孖展、借貨操作及實益擁有權益所涉及的股份，一併計算在內。

另外商湯（0020）則續見日本軟銀持續減持股份，軟銀最新申報，在2月15日以每股平均價0.8598元，減持商湯1763.6萬股，套現達1516.34萬元。今次減持後，軟銀於商湯持股由原先的10.05%，降至9.98%。

軟銀減持商湯 套現逾1516萬

新加坡政府投資公司GIC昨申報，2月16日於市場內以每股平均價3.2162元，減持54.35萬股香港寬頻（1310）股份，套現174.8萬元；持股量由原先的8.01%，降至7.97%。

相關字詞﹕軟銀 商湯 比亞迪 港交所 摩根大通

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