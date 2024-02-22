小巴牌價急挫 業界：50部「斷供」被拖走 「還息不還本」計劃完結 供款增兩倍

明報記者

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指出，估計去年底起至今至少有50部紅色小巴已斷供被拖走。運輸署回覆本報查詢提供的數字顯示，2021年以來，綠色專線小巴數目輕微增加，惟紅色小巴則由2021年977輛，持續減縮至今年1月787輛，兩年多以來大減190輛，減幅近兩成。

運輸署：紅色小巴兩年多減近兩成

報道提到，小巴牌價由2011年高峰期的800萬元，已大跌至只有70萬元，於九龍區經營小巴生意的小巴商會「潮聯」，有車主因無法供款而被迫斷供小巴，有潮聯車主原持有11輛小巴，現時只餘下4輛小巴；另有車主持有5輛小巴悉數被銀行拖走。本報查閱多家車行網頁的公共小巴牌價走勢，小巴牌價確由2011年高峰期800萬元、跌至2019年300萬元，再跌至最新約70萬元。

張漢華指出，據他了解近日「頂唔順」斷供的車主，多於300萬至400萬元價位買入小巴牌，紅色小巴生意於疫後至今一直未能完全復蘇，再加上去年底三隧劃一商用車收50元後紅隧小巴經營壓力上升需加價，致日均客量跌至少兩成至三成，生意困難。他指車主如透過銀行借貸購入小巴牌，以往在金管局自疫情推出的「預先批核還息不還本」計劃下，車主每月平均還萬多元息。但現時計劃已完結，車主需正常供款便每月需還3萬多元，即供款額為以前3倍，不少車主因而未能負擔故斷供，當中包括潮聯。

金管局引述相關銀行表示，即使「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底有序地展開退出程序，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。

金管局籲銀行盡力援助財困客戶

金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，在風險得到妥善管理的原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。

香港的士小巴商總會昨亦發聲明指經了解及分析事件後，銀行絕無Call Loan，但有部分車主未能供款才被拖車，呼籲會員只要準時供款，的士及小巴均不會被拖走。