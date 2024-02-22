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經濟

交行持股減值 致上季利潤大跌

【明報專訊】匯控（0005）去年第四季除稅前利潤，按年急跌80.65%至9.77億美元，主要因為就交通銀行（3328）持股，確認30億美元減值準備。行政總裁祈耀年表示，減值是技術性會計處理，反映基於已在公開市場和資訊出現的變化。對於會否出售交行持股，他指匯控作為交行股東20年，滿意與交行的關係，情况沒有任何改變。匯控通過持有交行分享內地銀行市場利潤，過去20年運作良好，至現時仍是重要的策略關係。

「滿意與交行關係 情况沒變」

匯控在2004年以17.5億美元首次買入交行股權，於2012年交行集資時再增持17億美元，截至去年底持有19.03%股權。交行股權投資減值後，在去年底於匯控帳面值仍有212.1億美元，遠高於公平價值88.12億美元。對於是否需要再減值，財務總監艾橋智指現時宏觀市况不明朗，未能判斷是否仍需再調整交行估值。

祈耀年強調，減值對集團的資本、資本比率以及分派能力並無重大影響，因此亦不會影響其股份回購以及派息。艾橋智則稱，減值不代表匯控與交行的策略性關係有變，以及對該行及匯控的未來展望。

稱內房撥備「已渡過難關」

匯控上季預期信貸損失為10.31億美元，按年減少27.9%。內地商業房地產貸款相關撥備全年為10億美元，惟單計去年第四季有2億美元，按季減少六成。艾橋智認為，相關貸款撥備情况已經渡過難關（turn the corner），雖然內房市場繼續受到挑戰，但對於今年相關貸款問題情况的憂慮減少。截至去年底，匯控在港的內房相關風險敞口為63億美元，按年再減31億美元，目前無抵押不良貸款有75%已作撥備，艾橋智指滿意目前撥備水平，而現時不良評級以外的貸款均與民企和住宅無關，有助增強信心。祈耀年指內房市場面臨挑戰仍未完結，但相信內房活動、估值水平已經見底，並漸漸地復蘇。

相關字詞﹕艾橋智 預期信貸損失 交通銀行 內地房地產 祈耀年 匯控

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