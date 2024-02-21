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基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接

【明報專訊】2007年上證指數的動態市盈率為37至38倍左右，當前上證指數的市盈率僅約11倍，估值對投資者來說屬吸引，但今年開首A股市場出現多個不明朗因素，令市場出現較大波動。隨着中央推出多項針對式政策，A股市場漸趨穩定。對於後市而言，霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，中央推出的刺激措施成效開始顯現，特別是房地產市場並非全面悲觀，一線城市樓價都有承接力及交投活躍，若要內地經濟動力增加，解決房地產問題才是王道，另外，該基金今年會增持能源類別。

有調查顯示，2023年百強房企銷售額按年跌16.5%，方偉昌表示，傳統上新春假期前後內地樓市交投較為淡靜，期待新春後銷售轉趨活躍。雖然香港及內地股市在2023年表現較為遜色，但他指出基金中的個股有不錯表現，如能源股及金融股，上年基金組合亦有增持該等類別。他指出，香港公用股及高息股對環球息口較為敏感，美國減息對上述股份都屬正面。過去兩年美國處於加息周期，存款利率也屬吸引，有保守投資者或會將資金轉至存款，基金選高息股股時若低過5厘也不會考慮。

解決房地產問題 經濟可重拾動力

方偉昌表示，日本股市創34年新高，市場資金流入美國或日本，令港股成交額也有影響；有時候未必是因為對香港信心減弱，可能是其他地方股市在炒落後，流入港股資金自然減少。他負責管理的「霸菱香港中國基金」在今年增加了台灣市場比重，如台積電（美：TSM）。根據最新統計，全球市值前五大晶片製造商Nvidia（美：NVDA）居龍頭、台積電ADR排第二。新冠疫情改變了人們的生活模式，企業或政府加速數位轉型，才能接觸到客戶，人工智能（AI）技術的運用和發展更迅速，晶片股自然受追捧。他並不擔心香港及內地市場投資氣氛持續低迷，當中央推出更多刺激經濟措施，但借貸利率下降不足夠，雖然多個城市陸續放寬限購措施，但樓價仍然受壓、銷售低企，若要內地經濟動力增加，解決房地產問題才是王道。

方偉昌認同，內地經濟環境不是太差，但部分企業為控制成本，出現裁員及人力資源縮減情况。雖然內地企業公布盈利不變，但投資者願意給予的估值減少，特別是部分未上市的企業搶佔上市企業的市場份額，例如：TikTok、 抖音（Douyin）及小紅書搶去了不少上市公司份額，而以上公司均沒有上市，解釋了為何近年指數向下。未來若有潛力IPO在A股或H股上市，對指數有推動作用。

中國不會步日本迷失30年後塵

市場擔心中國經濟會否步日本後塵迷失30年？方偉昌認為日本與中國經濟情况大不同，故不擔心港股重蹈日股情况，特別是中國較日本面積為大及人工亦繼續有增長。加上現今資訊發達，經濟周期亦縮短了。不過，上年不少地緣政治因素，加上中美關係緊張，令市場投資氣氛也受到打擊。

雖然投資氣氛較為低迷，但是基金一向採取「由下而上」的投資方式，而且霸菱有專門分析煤價及油價等表現，故組合能捕捉能源股升幅。同時，內地油公司近年增加派息，甚至煤公司派息率也很吸引，故基金組合亦增持該類股份。近年基金選股也加入ESG元素，方偉昌表示，選股亦有加入ESG元素，但並非一刀切，反而是看重企業在ESG方面的進步及改善。

選股加入ESG元素

方偉昌表示，市場預期中國政府將採取措施使政府各部門之間的工作更為協調，確保資本及政策的實施更為有效，從而扭轉通縮局面。隨着經濟逐步正常化，方偉昌認為，市場有望出現估值具有吸引力且具有強勁長遠增長潛力的投資機遇，可持續增長、供應鏈自給自足、科技創新以及環境意識等結構趨勢有望繼續顯現，這些因素應利好新基建、國內消費、醫療保健、科技本土化及可持續發展等行業及主題的企業的中長線前景。

龍彩霞 明報記者

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