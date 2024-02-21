恆香5800萬購凱施元朗銀主舖

有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，接連出售多個物業，且不乏蝕讓個案。資料顯示，觀塘成業街華富工貿中心地廠，面積約5942方呎，本月初以4100萬元售出，呎價6900元，登記買家泰安國際控股有限公司，公司董事為有「港產愛迪生」之稱的袁仕傑。原業主陳秉志2012年初以4475萬元購入，持貨約12年，帳面蝕約375萬元或8%。

仲量聯行受託拍賣海名軒3層全層

另仲量聯行獲委託拍賣人，將公開拍賣紅磡海名軒3、5及6樓全層，物業將按現狀連現有租約等出售，而有關物業起標價將於臨近拍賣日期前公布。資料顯示，物業由鵬里資產管理持有（後來被施羅德收購），2018年向資深投資者林子峰以約11.6億元購入。