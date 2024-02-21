恆香5800萬購凱施元朗銀主舖

【明報專訊】陷入財困的凱施餅店，原持有的元朗青山公路62號-元朗段的全幢物業，兩年前已淪為銀主盤。 資料顯示，物業本月初以5800萬元易手，以全幢物業總面積3544方呎計，呎價1.64萬元。登記買家為海僑物業有限公司，公司董事韓沂彤、王偉樑，韓氏與恆香老餅家董事同名，料為同一人，料買家為恆香老餅家或相關人士。據悉，凱施餅店2014年「買殼」購入，市傳當時成交價約1.4億元，現沽售帳面料貶值8200萬元或59%。
有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，接連出售多個物業，且不乏蝕讓個案。資料顯示，觀塘成業街華富工貿中心地廠，面積約5942方呎，本月初以4100萬元售出，呎價6900元，登記買家泰安國際控股有限公司，公司董事為有「港產愛迪生」之稱的袁仕傑。原業主陳秉志2012年初以4475萬元購入，持貨約12年，帳面蝕約375萬元或8%。
仲量聯行受託拍賣海名軒3層全層
另仲量聯行獲委託拍賣人，將公開拍賣紅磡海名軒3、5及6樓全層，物業將按現狀連現有租約等出售，而有關物業起標價將於臨近拍賣日期前公布。資料顯示，物業由鵬里資產管理持有（後來被施羅德收購），2018年向資深投資者林子峰以約11.6億元購入。