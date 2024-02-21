施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重

指目前是減辣最後機會

市場憧憬今年息口見頂及快將減息，施永青預測美國聯儲局下半年才減息，若同期中國經濟亦有起色，香港也能受惠，屆時本港樓市有機會峰迴路轉。差餉物業估價署數字顯示，本港私宅樓價指數於2022年及2023年分別下跌約15.6%及約6.8%，施氏認為今年上半年或再有跌幅，但利息下調及政府改變政策後，樓價或回穩。

施永青亦指出，樓價雖下跌，但租金持續上升，反映一批有能力置業的人士，因對前景憂慮而選擇租樓，變相推高租賃需求，在「價跌租升」情况下，亦令租金回報率上升，當升至與利率平衡時，市場下半年有機會出現轉租為買情况，認為不需要對樓市悲觀。

此外，中原集團行政總裁施俊嶸補充，去年住宅租金回報率穩步向上，平均回報率達3.1厘，個別屋苑更達4厘，若今年下半年減息，預料「供平過租」情况會再次出現，對樓價有一定支持，料樓市將逐漸好轉。至於集團去年在港促成13,465宗一手及二手成交，金額達1272億元，當中一手買賣佔4583宗，金額達454億元，而年內將優化分店及人力資源措施後，集團一手及二手市佔率及業績均錄得增長。