明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重

【明報專訊】中原地產舉行新春團拜，集團創辦人施永青出席活動時表示，市况已出現明顯改變，再次呼籲政府政策不可死板，房地產政策必須調整，又稱目前是「減辣」的最後機會，若不再撤辣，社會將要面對資產大量蒸發的風險，消費意欲及投資能力都會被破壞，將來所需承擔的政治後果很嚴重。

指目前是減辣最後機會

市場憧憬今年息口見頂及快將減息，施永青預測美國聯儲局下半年才減息，若同期中國經濟亦有起色，香港也能受惠，屆時本港樓市有機會峰迴路轉。差餉物業估價署數字顯示，本港私宅樓價指數於2022年及2023年分別下跌約15.6%及約6.8%，施氏認為今年上半年或再有跌幅，但利息下調及政府改變政策後，樓價或回穩。

施永青亦指出，樓價雖下跌，但租金持續上升，反映一批有能力置業的人士，因對前景憂慮而選擇租樓，變相推高租賃需求，在「價跌租升」情况下，亦令租金回報率上升，當升至與利率平衡時，市場下半年有機會出現轉租為買情况，認為不需要對樓市悲觀。

此外，中原集團行政總裁施俊嶸補充，去年住宅租金回報率穩步向上，平均回報率達3.1厘，個別屋苑更達4厘，若今年下半年減息，預料「供平過租」情况會再次出現，對樓價有一定支持，料樓市將逐漸好轉。至於集團去年在港促成13,465宗一手及二手成交，金額達1272億元，當中一手買賣佔4583宗，金額達454億元，而年內將優化分店及人力資源措施後，集團一手及二手市佔率及業績均錄得增長。

相關字詞﹕減辣 撤辣 中原 施永青 施俊嶸

上 / 下一篇新聞

人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
中證監新主席吳清 率隊訪金融街券商
中證監新主席吳清 率隊訪金融街券商
港股窄幅上落 升不足百點
港股窄幅上落 升不足百點
畢馬威料本財年錄1300億赤字
畢馬威料本財年錄1300億赤字
中信資本擬減持麥當勞中國權益
中信資本擬減持麥當勞中國權益
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
金管局推虛產銷售託管指引
金管局推虛產銷售託管指引
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
實德環球料今年澳門賭收破2100億
實德環球料今年澳門賭收破2100億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
普京批准匯豐出售俄業務
普京批准匯豐出售俄業務
美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能
美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
技術取勝：中聯重科或回試10天線
技術取勝：中聯重科或回試10天線
劉思明：內地減息對A股推動力有限
劉思明：內地減息對A股推動力有限
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
湯文亮：減肥經濟學
湯文亮：減肥經濟學
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
王灝兒新春前950萬入市大坑台
王灝兒新春前950萬入市大坑台
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
設私人濕地花園 保育環境
設私人濕地花園 保育環境
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接