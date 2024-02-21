天璽．天擬次季推售 首期涉906伙

此外，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，旗下赤柱ONE STANLEY已獲批入伙紙，計劃短期上載樓書，並於下月推售，項目設有32個分層戶及50幢洋房。他預期，今年整體樓市平穩，惟豪宅樓價有望升8％至13%。

宏安地產（1243）執行董事程德韻亦稱，薄扶林道洋房項目MOUNT POKFULAM現樓示範單位已準備就緒，最快下月開放並推售，樓盤提供7幢獨立洋房。程德韻又稱，公司今年有多個港島盤推出，包括次季推售鰂魚涌芬尼街項目（約90伙），第三季推出炮台山英皇道前成報大廈重建項目（約250伙），第四季推出鴨脷洲惠風街現樓項目（約100伙）及平瀾街樓花盤（約150伙）。

ONE STANLEY短期上樓書下月推

另新世界（0017）營業及市務部總監黃浩賢表示，集團作為策略性合作伙伴的王新興九龍灣泰峯，有機會下月上載樓書及開售，而與港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸第5期，以及與遠東（0035）合作啟德承豐道項目，則計劃今年第三季推出。

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展總經理何家欣指出，北角皇都戲院重建項目1期，以及九龍又一村玫瑰街項目，擬於下半年推出，前者涉約400伙，後者設約120伙。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，有見新春後查詢人數增加，旗下長沙灣巴域街及大埔美新里兩個項目，將加快於下月推售，其中巴域街項目第1期，設714伙，主打1及2房；而大埔美新里項目第1期，則設122伙，主打1房。資本策略（0497）執行董事何樂輝表示，今年將推出佐敦前諾富特酒店重建項目，提供約260伙，主打1房至2房，亦設有小量3房特色戶。