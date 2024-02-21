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經濟

香港地產

新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才

【明報專訊】專才效應下，加上海外客回流本港，去年起住宅租賃市場均價量齊升，遠遠跑贏買賣市場。新地（0016）旗下多個收租住宅物業亦受惠，除新品牌「TOWNPLACE人才公寓」錄得理想入住率外，樓齡年屆約33年的中半山帝景園亦在翻新工程後，租金較疫情期間低位大升五成，並重返疫情前水平，部分單位月租高達18萬元，其中七成租客具內地背景，且不乏企業高管及創辦人。新地Signature Homes董事總經理孫偉剛接受本報訪問時指出，預期今年住宅租金有機會再升約一成，而集團將繼續翻新旗下收租物業，務求吸盡專才客源。

明報記者 歐陽慧恩

事實上，港島傳統豪宅近月亦錄得不少大額租賃成交（見表）。原由新地長線持有帝景園2座及3座，至2020年才逐步拆售，並同時全面翻新，其中2座已完成有關工程，包括中高樓層大堂、升降機走廊及單位間隔設計均進行升級，仍由新地持有的單位中，以實用面積為1837至2197方呎為主，4房間隔，目前已全數租出，由於廚廁均已翻新，月租介乎12萬至18萬元，料呎租達83元，而同屋苑二手業主持有的單位現呎租約為60元，租金水平高於同屋苑單位約三成，至於2座低層單位及3座的新裝修單位亦將短期內推出。

高屋苑二手單位租金約三成

孫偉剛指出，集團持有的帝景園單位中，具內地背景租客佔約七成，當中不乏企業高管及創辦人。孫又稱，2020年至2023年疫情期間，由於部分酒店缺乏旅客生意，因此推出優惠吸納了部分服務式公寓的客群，從而令服務式公寓亦推出優惠吸走住宅租戶；及至去年通關後，酒店重新迎來旅客，令過去數年居於酒店及服務式公寓的住戶需重新在市場上物色居所，加上適逢專才計劃推出，大批境外人才及來港學生同時進入租賃市場，造成租盤短缺、租金飈升的現象，「今年1月租金仍見升勢，估計全年租金將有5%至10%升幅，集團旗下項目料亦錄相若升幅。」

孫提到，屬TOWNPLACE旗下的人才公寓共有3個出租住宅項目，分別位於西九龍、堅尼地城及中環堅道，其中最新落成的西九龍TOWNPLACE WEST KOWLOON去年10月份才開始招租，設日、周及月租選擇，現時出租率最高達七成，料至暑期旺季期間可進一步提升，而入場月租已由去年10月首批1.38萬元增至目前約1.8萬元。

星峰薈港景匯料兩年內翻新

孫氏又表示，租客中約五成屬內地來港專才，並有八成租客屬40歲以下，「這類型租戶較重視社交及生活品味，我們會定期舉行活動，如品酒班等。」由於內地客較鍾情簇新物業，港鐵將軍澳站星峰薈，以及九龍站港景匯，亦料於兩年內進行升級翻新工程，以便吸納更多專才客源。

相關字詞﹕專才效應 租賃市場 翻新 帝景園 TOWNPLACE WEST KOWLOON 新地

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